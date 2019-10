Dostál: „Až tady bude demokracie, půjdete bručet.“ Vzpomínka na Ratha i staré dobré časy | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Na osudu Davida Ratha lze vcelku věrně ilustrovat příčiny úpadku české polistopadové politiky. Pokud se tady ještě pořád vcelku velká část společnosti pozastavuje nad expanzí protestních a populistických stran a zároveň volá po návratu tradiční politiky, měla by si připomenout politickou dráhu Davida Ratha, který by měl po víkendu nastoupit do vězení. Mimochodem: výzvu k nástupu trestu obdržel skoro sedm a půl let poté, co byl zadržen s krabicí od vína, v níž měl úplatek ve výši sedmi milionů korun. Stalo se tak 14. května roku 2012. Rok na to poprvé ve volbách uspěl Andrej Babiš.