Dostál: Babiš konsoliduje moc. Komunisté podpoří rozpočet, čelit tak bude jen ulici | info.cz

Ač nejde o nečekaný závěr, zásadní je zcela jistě: komunisté příští týden podpoří v rozpočtovém výboru návrh státního rozpočtu na rok 2020. V pátek o tom absolutní většinou rozhodl výkonný výbor strany poté, co do sídla KSČM přišli návrh rozpočtu hájit jak premiér, tak jeho ministryně financí Alena Schillerová. Pokud jde o podporu na plénu sněmovny v prvním čtení, rozhodne o tom schůzka týkající se zdravotnictví, která se má uskutečnit příští pátek odpoledne. Fakticky to znamená, že Babiš může – pokud jde o Poslaneckou sněmovnu – počítat na podzim s dostatečně pevným a silným blokem.



„Premiér přišel asi na dvě hodiny, Schillerová se zdržela ještě o půl hodny déle,“ komentuje páteční jednání komunistů s předsedou vlády a ministryní zdravotnictví Jiří Dolejš s tím, že požádali komunisty o podporu menšinového rozpočtu vlády. „Premiér řekl, že je Česká republika v dobré kondici, avšak že ekonomika zpomaluje a predikce k rozpočtu je reálná a konzervativní. Rozpočet je mírně expanzivní a zahrnuje priority,“ dodal Dolejš.

Premiér dle jeho slov vedení komunistů také upozornil na zdržené dotace z Evropské unie. A pokud jde o deficit čtyřicet miliard korun, ministryně financí ho prý zdůvodňovala tím, že ač jde o hodnotu střednědobě neudržitelnou, tak miliardy navíc dala na prorůstové investice. Debata se také týkala platů ve veřejné sféře, podle Dolejše je jejich nárůst realistickým kompromisem. „Na závěr Výkonný výbor doporučil klubu KSČM podpořit návrh v prvním čtení s tím, že podmínkou je úspěšné jednání o zdravotnictví s KSČM příští týden,“ říká Dolejš.



Podle něj komunisté nepřipustí navyšování spoluúčasti pacientů. S tím by ale Babiš neměl mít sebemenší problém. V zásadě lze tedy říct, že Babiš dosáhl po ČSSD dohody také s komunisty. Ostaně předseda komunistů Vojtěch Filip už před jednáním řekl, že ty nejzákladnější věci, které se týkají jejich dohody o toleranci vládě, jsou naplněny, a že tedy bude prosazovat, aby komunisté rozpočet podpořili. Babiš musí být tedy spokojený. Pokud se ještě před letními prázdninami počítalo s tím, že ho čeká horký podzim, fakticky se nyní situace jeví spíše tak, že se mu daří konsolidovat moc.

Je to už několik týdnů, co se zbavil trestního stíhání, a opozice snad až na Piráty (ti jako jediní nekompromisně odmítli argument státního zástupce, dle kterého bylo Čapí hnízdo normální nezávislá malá firma; předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek to dokonce označil za blbost) není schopna na situaci adekvátně reagovat: nemá témata, nenastoluje agendu, není schopna vyvolat politický střet, nepřichází s jakoukoli smysluplnou strategickou nebo programovou debatou, která by nutila Babiše reagovat. Pohnout s ním mohou leda tak stovky tisíc lidí v ulicích, masové stávky, ochromení chodu země. Nic takového se ale nechystá.