Dostál: Babiš vzal ČSSD opět vítr z plachet. Semín? Nevím, kdo to je, a volit ho nebudeme | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Pokud ČSSD ještě včera hrozila odchodem z vlády kvůli volbě Michala Semína do Rady ČTK, dnes nepochopitelně vyklidila prostor. Místo toho, aby někdo z vedení strany dorazil do sněmovny na tradiční tiskovou konferenci, přenechala sociální demokracie znovu veškerou iniciativu premiérovi Andreji Babišovi. Ten si naopak na novináře čas udělal. A s celou kauzou se vypořádal svým typickým způsobem: „Všichni se ptáte na Semína, já ani nevím, kdo to je.“

Vyznat se v české politice a odlišit to podstatné od kouřových clon je dnes prakticky nemožné. Andrej Babiš to ví a s oblibou se k druhé z uvedených cest uchyluje. Veřejný prostor za pomoci marketérů zahlcuje banalitami z výjezdů po republice. Tu se chlubí, s kým že to zrovna mluvil na „čtyři oči“, jindy zase tím, kolik kde ušetřil a co hodlá jeho vláda rozdat, postavit, opravit.

Jde v jádru o metodu, jak čelit kritice z řad opozice, nespokojené části veřejnosti a nakonec i od koaličních partnerů. Pokud si sociální demokraté dupnou a zkusí prosazovat své cíle, jsou obratem utlučeni kšiltovkou. Přesně to se stalo i dnes. Andrej Babiš vzal reálný problém a iniciativně ho vylíčil jako problém neexistující. To vše za tichého přihlížení ČSSD, která nepochopitelně vyklidila prostor.

Dynamiku následujících dnů bude určovat několik spolu souvisejících událostí, přičemž všechny se Babiše a menšinové koaliční vlády týkají. Postačí stručná rekapitulace:

Opozice ještě tento týden vyvolá kvůli předběžným auditům Evropské komise hlasování sněmovny o nedůvěře vládě. V neděli se v Praze uskuteční dost možná největší demonstrace od listopadu 1989. Rámovaná je obavami o stav justice a jejím cílem je dosáhnout demise premiéra. Poslanci budou volit kandidáty do Rady ČTK, což je hlasování, kvůli kterému ČSSD pohrozila odchodem z vlády.

Jaký bude výsledek toho všeho, do značné míry závisí také na tom, jak budou tyto tři události poskládány na časové ose. Jasno je v tomto ohledu pouze o demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Má pevné datum, čas i místo. Ostatní je do jisté míry v mlze.

O kandidátech do Rady ČTK se mělo hlasovat ještě tento týden, což by bylo výhodné především pro ČSSD – měla by před hlasováním o nedůvěře jasno v tom, zda ji Babiš a hnutí ANO nadále v tajných volbách obchází a postupuje v bloku s KSČM a SPD. Tedy zda naplňuje scénář, který včera Hamáček označil z pohledu koalice za nepřijatelný. Pro ANO je naopak výhodné toto hlasování posunout za hlasování o nedůvěře. Pokud vláda nepadne, Babišovi a spol. se uvolní prostor pro nové manévry. A přesně to se dneska na grémiu sněmovny „upeklo“. Oficiální důvod? Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka, který má výsledek hlasování do velké míry ve vlastních rukou a odklad navrhl, je prý potřeba zchladit hlavy.

Je s podivem, že na podobný manévr přistoupila koaliční ČSSD. Ale budiž. Vyloženě nepochopitelné nicméně je, jak si Hamáček po včerejším ostrém výpadu nechal vzít iniciativu a kontrolu nad tempem debaty. Namísto toho, aby vedení ČSSD dorazilo před novináře a prodalo Babišův slib, že klub hnutí ANO Michala Semína volit nebude, jako své vítězství, nedorazil na tiskovku sociálních demokratů ani jeden zástupce vedení strany. A aby toho nebylo málo, tak se Jan Chvojka nechal slyšet, že nikdo z poslanců ČSSD byť jen v rovině úvah nepracuje s tím, že by aktivně hlasoval pro nedůvěru vládě. Jinými slovy: Babiše, který si s nimi zahrává, dál podporují a s rebelií to tak vážné nebude.

Babiš naopak na tiskovku hnutí ANO výjimečně dorazil a svým typickým způsobem koaliční partnery setřel. „Garantuji vám, že na dnešní koaliční radě o Semínovi nepadne ani slovo,“ vzkázal ČSSD. Výsledek hlasování o nedůvěře, které se uskuteční příští týden, tedy po protivládní demonstraci, je tudíž podle všeho už dopředu jasný, a to aniž by ČSSD disponovala zárukou, že ji Babiš s Faltýnkem opět nepodrazí a nedomluví se na společném postupu s Okamurou a komunisty. Za jisté lze naopak považovat to, že se hněv ulice v neděli obrátí také proti sociálním demokratům.