Dostál: Budoucnost české politiky. Trikolóra podrží Babiše, opozice zůstane roztříštěná | info.cz

Přesně zde o tom psal Bohumil Pečinka, ostatně už před ním něco podobného v rozhovoru pro INFO.CZ naznačoval ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček: sociální demokraté hledají cestu a správný moment pro odchod do opozice. A je vcelku jedno, zda se tak stane kvůli mimoústavním obstrukcím prezidenta Miloše Zemana, který odmítá výměnu ministra kultury, anebo někdy na podzim v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu na příští rok. A v danou chvíli ponechme také stranou, zda takový manévr ČSSD ve vztahu k voličům zvládne, anebo zda se v jejich očích definitivně znevěrohodní.

Možné jsou oba scénáře, záležet bude hlavně na tom, jakým příběhem ČSSD svůj už druhý obrat proti Babišovi zarámuje. To hlavní ale spočívá v tom, že sociální demokraté tímto manévrem zpřehlední politický terén. Protože pokud mohl Babiš a jeho hnutí ANO od voleb pracovat se dvěma zčásti alternativními většinami, v momentě, kdy se ČSSD přidá na stranu protibabišovské opozice, Babišovi nezbude nic jiného, než odkrýt karty a vsadit vše na spojenectví s formacemi situovanými na obou okrajích české politiky, tedy s komunisty i okamurovci.

Otázka je, zda se do něčeho podobného bude chtít Babiš vrhnout, a pokud ano, zda bude s oběma formacemi disponovat většinou hlasů i po příštích volbách. Zatím je předčasné o tom spekulovat, přesto musí Babiš už dnes přemýšlet, kde spočívá optimální strategie k tomu, aby neskončil v izolaci podobně jako Jiří Paroubek a jeho ČSSD po volbách v roce 2010. Jinak řečeno: nehraje se o to, zda Babiš zvítězí v příštích volbách, nýbrž zda po nich bude mít s kým poskládat ve sněmovně většinu.

Pro ilustraci se pojďme podrobněji zastavit u posledního šetření agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Záměrně vybírám agenturu, z jejíž čísel, na rozdíl od jiných průzkumů, plyne klesající trend v podpoře hnutí ANO. K tomu snad jednu poznámku: bez ohledu na rozdílné výstupy jednotlivých šetření je evidentní, že Babiš nemá kam expandovat, a pokud nezačne u voličů ztrácet, skoro jistě bude jeho podpora stagnovat. O výsledku voleb se ale bude rozhodovat na opačné straně spektra, kde je situace dlouhodobě o poznání nepřehlednější. Nevíme hlavně, kdo do sněmovny nakonec proleze.

A nyní tedy k posledním číslům Kantar CZ: ANO, SPD Tomia Okamury a KSČM disponuje v červnovém volebním modelu v součtu podporou 39,5 procent hlasů. Piráti, ODS, ČSSD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL podporuje v součtu podle Kantar CZ 53,5 procent voličů. Aritmeticky se tedy tendence jeví jednoznačně: Podpora Babišova tábora je téměř o patnáct procent hlasů slabší, než jakou disponují jeho kritici. Politika ale není pouze o aritmetice. Je zde navíc několik neznámých proměnných.

Jisté je toto: Babiš bude těžit z faktu, že je jedinou dominantní silou české politiky, což ve výsledku znamená, že jako jediný vydělá na přepočtu hlasů na mandáty. K tomu je třeba pracovat s tím, že je tady opozice dlouhodobě roztříštěná, a pokud jde o jakékoli její pokusy o integraci, je opakovaně neúspěšná. Což je další věc, která bude nahrávat Babišovi. Celkem pět stran (ČSSD, STAN, KSČM, TOP 09 a KDU-ČSL) osciluje okolo pěti procent hlasů, ani jedna z nich tudíž nemá jisté, že při samostatné kandidatuře do sněmovny proklouzne. Zároveň je ale krajně nepravděpodobné, že by všechny skončily pod pěti procenty.

Z opačného pohledu lze říct, že mají v danou chvíli zvolení jisté hnutí ANO, Piráti, ODS a SPD. Zbytek je v mlze, přičemž pouze v jednom případě (KSČM) jde o stranu z Babišova tábora. Ve prospěch ostatních (kromě ČSSD) zase hovoří fakt, že se ještě pořád mohou zmátořit a najít cestu k nějaké formě předvolební spolupráce. Ostatně předseda Starostů Vít Rakušan o takovém tahu v posledních dnech otevřeně hovoří. Nakonec je tady ale ještě nejméně jedna neznámá: pokud si lze představit blok složený ze středových a pravicových stran, je otázka, zda k nim lze – pokud uvažujeme o nějaké budoucí koalici – počítat také Piráty.

Sečteno a podtrženo: ať už budou volby v řádném termínu v roce 2021, anebo předčasné, úkolem Babiše je hledat v mezičase cestu ke spojencům, bez nichž mu reálně hrozí, že se po příštích volbách ocitne v izolované pozici. Úkolem opozice je zase najít strategii, která bude minimalizovat ztráty způsobené tříštěním sil. Zatím ve svých řadách lídra, který by ji byl schopen sjednotit, a zároveň by dokázal před voliči vystupovat jako relevantní alternativa vůči Babišovu hnutí ANO, nenašla. Pokud by se jí to nakonec podařilo, bude současný premiér její společné síle čelit jenom stěží. K tomu je ale v danou chvíli ještě hodně daleko.

Nejen proto můžeme nakonec směle spekulovat, že pro povolební konstelaci nemusí být klíčový ani jeden z načrtnutých scénářů, nýbrž nový prvek české politiky. Na mysli mám Václava Klause ml. a jeho Trikolóru. Protože pokud blok kolem hnutí ANO postupně ztrácí, může právě Klaus tento trend zvrátit. Je skoro jisté, že by neměl s Babišem sebemenší problém, ostatně pokud s ním po minulých volbách někdo v ODS připouštěl koalici, byl to právě Klaus. Zrovna tak je vyloučené, že by si nerozuměl s SPD a komunisty. Jistě, je to předčasně, avšak pokud se podíváte na výše citovaný volební model, Trikolóra – sotva, co vznikla – v něm má podporu tří procent voličů.