Dostál: Další potupa ČSSD na obzoru. Zeman v dohledné době Staňka neodvolá | info.cz

V danou chvíli lze totiž říct, že Staněk jen tak ve vládě neskončí. Do začátku letních prázdnin zcela jistě v úřadě zůstane, co bude po nich, si s ohledem na politickou dynamiku posledních dnů troufá odhadnout málokdo. Přesto má smysl se u věci aspoň chvilku pozastavit, lze na ní totiž vcelku věrně ilustrovat bídu současné české politiky, neochotu jednat podle ústavních zvyklostí, mizernou politickou kulturu a vztahy koaličních partnerů, a možná především fakt, že stávající koalice není složená ze dvou, nýbrž tří subjektů: hnutí ANO, Hradu a ČSSD.

Přičemž je to právě blok Zeman – Babiš, kdo tady v dané chvíli tlačí oslabené sociální demokraty do kouta. A Jan Hamáček doposud nenašel efektivní metodu, jak jejich tlaku vzdorovat. Fakticky to znamená, že sociálním demokratům nezbývá, než se přizpůsobovat. Tedy až do té chvíle, než jim dojde, že hrát roli pitomce, jehož neakceptují ani političtí partneři, není nejen ve vztahu ke svým voličům dvakrát moudré. Prostě si vás po jisté době přestanou vážit i ti nejvěrnější stoupenci. Navíc koaliční smlouva hovoří jasnou řečí, vládní partneři si vzájemně nemluví do toho, koho obsadí do čela svých resortů.



Koaliční smlouva ale ke škodě sociálních demokratů nepočítá se třetím vládním pilířem, který si – jak víme už od chvíle, kdy Zeman odmítl jmenovat Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí – nárokuje do obsazení vlády nejen mluvit, ale také do ní dosazovat svoje lidi. Fakticky to znamená, že Hrad má ve vládě v danou chvíli minimálně stejné zastoupení jako ČSSD. A zase: Hamáček s tím není schopen pohnout. A aby toho nebylo málo, tak mu Babiš už dříve vzkázal, že do sporu o ministra kultury nebude zasahovat. Ostatně svých starostí má i tak dost. A Zeman ho podržel stran protivládních demonstrací i kvůli předběžným auditům EU.

Podle zákulisních informací se po poslední schůzce Zemana se Staňkem prezident s ministrem kultury loučil s tím, že s ním počítá nejen v současné, ale i v té příští vládě. A kdyby to někomu připadalo přitažené za vlasy, nechť si pustí včerejší Zemanův rozhovor na Frekvenci 1. „Vyhověl jsem přání Jana Hamáčka, který mě požádal, abych se s Michalem Šmardou sešel, a tedy to udělám,“ reagoval prezident na dotaz týkající se výměny ministra kultury. Na následující otázku, kdy se asi tak bude schůzka konat, odvětil, že v geologicky dohledné době. My jsme stejný dotaz položili mluvčí vlády Michaele Polákové, a ta nám potvrdila, že termín schůzky zatím neexistuje.



Ale zpět k Zemanovi. Na otázku redaktora Frekvence 1, zda se výměna v čele resortu kultury uskuteční do letních prázdnin, Zeman mazaně reagoval slovy, že by považoval za neférové vůči panu Šmardovi, pokud by se k této věci vyjadřoval bez setkání s ním. Co si o celé peripetii okolo ministra kultury myslí a jak v té věci hodnotí ČSSD, pravil Zeman v následující sekvenci: „Tak je to můj názor, protože sociální demokracie zařízla ministra, který bojoval proti zlodějinám ve svém resortu namísto toho, aby ho podržela. A to je podle mého názoru jeden z faktorů, proč prohrála evropské volby.“

Nakonec na adresu Šmardy utrousil, že kdysi doprovázel Bohuslava Sobotku na jeho chalupu na Vysočině a že je to milý člověk. Zmínka o nenáviděném Bohuslavu Sobotkovi, úvaha, dle které ČSSD zařízla ministra bojujícího proti zlodějinám, stejně jako poznámka, dle které se plánuje se Šmardou sejít v geologicky dohledné době, vyznívají typicky zemanovsky. S pohrdáním sobě vlastním sociálním demokratům vzkazuje, kdo že je pánem situace. Zeman zkrátka Staňka neodvolá, a Hamáček bude muset – nejspíš po letních prázdninách – potupně přijít s jiným kandidátem. I tak se mu ale může stát, že Staňka z vlády nedostane.