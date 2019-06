Dostál: Hlasování o nedůvěře bude jen předehra větších otřesů. Babiše čeká horký podzim | info.cz

Česká politika se v posledních měsících zacyklila. Chybí jí moment překvapení i dynamika. Může za to expanze skandály a střetem zájmů zatíženého Andreje Babiše, jehož osoba je už nějaký čas dominantní osou tuzemské politiky.

Babiš svůj politický nástup opíral o ambici rozbít někdejší mocenskou strukturu, které dlouhé roky dominovaly strany prolezlé rozličnými šíbry a kmotry připomínajícími předlistopadovou sortu veksláků. Babiš mluvil o korupční hydře, přičemž jeho rétorika měla v očích mnoha voličů racionální jádro. Měli zkrátka oprávněný dojem, že je v politice nikdo nezastupuje. Je ale stále jasnější, že si ke své smůle začali spojovat naděje s člověkem, který po sobě zanechá ještě víc paseky, než jeho předchůdci.

Babišův problém je minimálně dvojí: byznysově uspěl a zbohatl právě v časech, které se jal někdy okolo roku 2011 tak mocně kritizovat. Je ukázkovým produktem polistopadových pořádků. Svým kulturním rozhledem i sociální inteligencí, arogantním stylem vystupování stejně jako neschopností přistupovat k lidem jako ke svým bližním – jsou pro něj buď zaměstnanci, nebo konkurence, o čemž zde pěkně mluvil expředseda lidovců Pavel Bělobrádek – ztělesňuje Babiš přesně to, co je většině populace na polistopadové zbohatlické vrstvě protivné. A že poměry, které mu umožnily zbohatnout, nyní kritizuje, na věci nic nemění. Ba naopak, působí nevěrohodně a pokrytecky. Také proto jeho podpora – ačkoli je vysoká – stagnuje a je téměř jisté, že dosáhla limitů.



Druhý problém s tím vším souvisí: hnutí ANO tragicky klesá koaliční potenciál a po příštích volbách, které skoro jistě vyhraje, se může dost dobře stát, že nebude mít s kým složit sněmovní většinu. Modelově lze takový scénář ilustrovat na situaci v Brně po posledních komunálních volbách. Těžko se tomu ale divit: pokud před volbami označujete kompletní politickou reprezentaci za korupční hydru, sotva můžete počítat s tím, že někdo z nich bude po volbách překypovat ochotou s vámi vládnout. A přestože je problematické srovnávat květnové volby do Evropského parlamentu s těmi sněmovními, aspoň předběžné závěry z nich vyvodit lze: Babiš je v určitém slova smyslu vlastně prohrál. Opoziční ODS, Piráti, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL obdržely v součtu 47,5 procenta hlasů. Na druhou stranu je nutné tady poznamenat, že opozice je sama roztříštěná, zatížená animozitou mezi jednotlivými stranami a nedokáže nabídnout ucelenou alternativu ani se spojit za jedním dostatečně silným lídrem.

Platí, že hlasování o nedůvěře, které opozice příští týden vyvolá v reakci na předběžné audity Evropské komise, vláda pohodlně ustojí. Ve svízelné pozici je především ČSSD, jejíž vedení je po výprasku v Evropských volbách pod stále větším tlakem členské základny. Přece jenom, krajské volby se blíží a sociální demokraté z regionů nechtějí doplatit na to, že jejich vedení táhne za jeden provaz s premiérem, proti kterému se protestuje v nepřehlédnutelné míře.

Babiš potřeboval ČSSD při hlasování o důvěře, prý proto, aby se nemusel opírat o SPD. Tahle „ohleduplnost“ ale vzala rychle za své a byli jsme od té doby mnohokrát svědky toho, jak premiér s okamurovci čile obchoduje. Doložit to lze třeba na volbách radních do Rady ČTK, RRTV nebo Rady ČRo.

Trend je tedy zřejmý: na jedné straně je blok složený z Babiše, Okamury a komunistů, který se – což je podstatné – v danou chvíli opírá o Miloše Zemana na Hradě. A pokud platí, že atmosféra ve společnosti i volební výsledky budou ČSSD postupně tlačit na trajektorii zpět k tradičním politickým stranám, budou zde před příštími volbami proti sobě stát na první pohled dva podobně silné bloky, které reprezentují dva diametrálně odlišné sociální světy. A pokud se v Česku už dlouho mluví o rozdělené společnosti, politika na tom nemůže z logiky věci být o moc jinak. Svět Babiše, Okamury a Filipa se Zemanem je nesouměřitelný se světem Fialy, Rakušana, Bartoše nebo Výborného.

A přestože zde podpora obou bloků, jak píšeme v úvodu, nejeví známky výraznější dynamiky, může se to ještě letos změnit. V listopadu uplyne třicet let od sametové revoluce. Tisíce lidí v ulicích si budou připomínat osobnosti, které prokázaly statečnost, obětavost, solidaritu, hodnotovou ukotvenost, lásku k pravdě nebo víru v dobro. Andrej Babiš je oproti nim servilní kariérista, který toužil uspět bez ohledu na to, zda se tak stane v kulisách normalizačních nebo kapitalistických.

Ti první se neváhali vzdát osobního pohodlí a kariérního růstu kvůli poměrům za Husáka. Ústřední Babišovou hodnotou, cílem a smyslem života bylo vždy a za každou cenu uspět. Na podzim ten rozdíl bude o to viditelnější a pro premiéra to budou horké měsíce.