Dostál: Lekce českého alibismu. Z volby zástupce Šabatové je nedůstojná bramboračka

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | „Podporujeme toho nebo tamtoho kandidáta s ohledem na jeho působení ve veřejném prostoru, pro jeho zkušenosti i dosavadní praxi, v neposlední řadě si ho ceníme kvůli morálnímu charakteru. To z něj v našich očích dělá optimálního kandidáta na post zástupce veřejného ochránce práv.“ Tak nějak by mohlo znít vysvětlení jednotlivých politických stran, pokud jde o dnešní volbu zástupce veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. To bychom ale nesměli být v Česku.