Dostál: Opozice tepala Maláčovou kvůli ošetřovnému. A Babiš ji v tom nechal vykoupat | info.cz

„Znáte toho Prokopa? A četli jste ten rozhovor, kde říká, že opozice nedisponuje žádnou ucelenou vizí a že by měla přijít s něčím na způsob Marshallova plánu pro regiony? Tak přesně to udělám já.“ Tak nějak prý zněla replika premiéra na vládě poté, co si přečetl můj rozhovor se sociologem Danielem Prokopem ze začátku prosince loňského roku.

Babiš se tím už dávno netají, je jako chameleon schopný přizpůsobit se čemukoli, co mu v danou chvíli může vylepšit mediální obraz. Jako houba bez ladu a skladu nasaje vše, co mu přijde do cesty a co se mu zrovna zalíbí, aby vzápětí předstoupil před veřejnost a třeba i mírně modifikovanou ideu představil jako svůj nápad, který chce k blahu národa prosadit.

Nového se tedy nestalo dneska ve Sněmovně nic. Snad jen, že se do šlamastyky s uloupeným návrhem opozice tentokrát přimotala také menší koaliční strana. „Prožíváme malé déjà vu – máme tady návrh zákona, který jsme projednávali téměř před měsícem 24. března. A tentokrát ho tady máme s návrhem přímo od vlády, který už jsme mohli dávno schválit. Už ke konci března jsme měli tři příležitosti zvýšit ošetřovné na osmdesát procent z vyměřovacího základu mzdy. Už tehdy jste třikrát svým hlasováním nepodpořili toto zvýšení. Kolik rodin se asi od té doby stresovalo, jestli vyžijí s tím, kolik dostanou na ošetřovném,“ tázala se dneska na plénu dolní komory předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová.

Reálně to dost možná bylo tak, že ministryně Maláčová osmdesát procent navrhovala v rámci koalice už před měsícem, avšak Babiš ji s tím poslal k šípku, načež ona vydávala navrhovaných šedesát procent za koaliční kompromis. A dneska? Předseda vlády ji v tom – jak to umí snad jenom on – nechal pořádně vykoupat.

Předseda lidovců Marian Jurečka totiž premiéra přítomného v dolní komoře vyzval, aby obrat vlády vysvětlil, navíc po něm chtěl vysvětlit, proč vláda vyšší ošetřovné odmítá schválit zpětně od 11. března. Babiš ale k pultíku přijít odmítl, máchal jen rukama a ukazoval směrem k ministryni práce v tom smyslu, že jde o její návrh, a tudíž také její práci ho před poslanci obhájit.

O to přitom ani tak nešlo, už dopředu bylo jasné, že navýšení ošetřovného o dvacet procent ve zrychleném řízení projde. Spor se vedl pouze o to, kdo si toto záslužné opatření přivlastní jako svoji iniciativu. „Já si myslím, že tady můžeme debatovat ještě dlouho, nicméně vyšší ošetřovné byl nápad sociální demokracie. My to jako vláda navrhujeme, my to jako vláda prosazujeme. Můžete se smát a zesměšňovat to ještě jednou,“ reagovala na výtky opozice Maláčová.

Útoky ministryně odrážela s tím, že jsou podpásové. „Já jsem už 19. března chtěla osmdesát procent. My jsme se v rámci vládního kompromisu dohodli, že ošetřovné navýšíme do 13 let po celou dobu mimořádného stavu, a po měsíci se k té částce osmdesát procent vrátíme. A to jsme taky udělali,“ vysvětlovala.

Následoval až komicky laděný výstup prvního místopředsedy občanských demokratů Zbyňka Stanjury, který Maláčové připomněl, jak poslanci ČSSD o navýšení ošetřovného na osmdesát procent hlasovali v březnu: „Takže, dámy a pánové, paní ministryně nám tady suverénně tvrdí, že sociální demokraté to vymysleli, navrhli a podporovali. Třikrát byla proti nejenom ona, ona nemůže hlasovat, to my víme, ale ani jeden hlas ve třech hlasováních se pro tento návrh nenašel v řadách sociálních demokratů. Takže nám tady netvrďte, že jste byli pro. Byli jste prostě proti! Ne, vy jste se zdrželi. Proti byl jenom dvakrát ministr kultury.“

Maláčová se na reakci nezmohla, zpochybnit hlasování svých poslanců ani dost dobře nejde. A Babiš, ten reagovat ani neplánoval. Podstatné je, že nyní navýšení ošetřovného prodá jako opatření jeho vlády.