Dostál: Sekerník Michálek kritikou Kalouska potěšil Babiše. A tak je to tady se vším | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | „TOP 09 by měla zaniknout,“ prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz Pirát Jakub Michálek. „Je to tupec,“ reaguje zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. Nic neilustruje bídu současné situace přesněji. Protože co víc by si mohl Andrej Babiš přát v čase, kdy je opět donucen bojovat na několika frontách, než že se už tak bezmocná opozice začne vzájemně požírat. Odklonit pozornost veřejnosti k trapnému výpadu Michálka směrem k TOP 09, což si vzápětí nenechal líbit její zakladatel Miroslav Kalousek, je pro Babiše v týdnu, kdy je z něj už zase nejen trestně stíhaný premiér, ale také dotační podvodník, optimální scénář. Babiš je sice v těžkostech, avšak opozice je natolik bezradná, že premiér může zůstat i nadále klidu.

Přestože lze zoufalost lídrů opozice, která se v preferencích od posledních voleb navzdory rozličným skandálům Andreje Babiše nepohnula ani o píď, pochopit, je třeba Michálkovo blouznění o zániku konkurenční strany z principu odmítnout. V demokracii má každý dospělý člověk nejen právo volit, ale také být volen. Je tudíž vrcholně nevkusné toto právo komukoli upírat, politické strany přirozeně vznikají i zanikají, o jejich životaschopnosti mají ale rozhodovat voliči ve volbách, což neplatí jen o liberálně-konzervativní TOP 09, ale také o komunistech. Na zákazy nebo rozpouštění politických stran nevěřím, jsem hluboce přesvědčený, že jde o projev myšlení s kořeny v autoritářských režimech.

Babiše i komunisty je třeba porazit ve volbách. Tolik obecně. Pokud jde o naši konkrétní situaci, Michálek se neplete pouze v jednom: Piráti musejí manévrovat mezi hnutím ANO a tradičními politickými stranami. Má to systémovou logiku: Piráti, ostatně stejně jako hnutí ANO, za svou expanzi vděčí úpadku a diskreditaci tradičních politických stran. Obě tyto nové formace lze označit za protestní strany, Piráti tedy musí volit takovou strategii, která je od tradičních stran zřetelně odliší. A protože cílí na zcela jiné voliče než Andrej Babiš, musí se jednoznačně distancovat také od jeho praktik. Proto Michálek v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že se nestaví ani do bloku Babiš, ani do bloku Kalousek.

Pravdu má snad ještě v tom, že roztříštěná opozice problematizuje její schopnost čelit pevnému bloku Andreje Babiše, který netvoří pouze hnutí ANO, ČSSD a komunisté s Milošem Zemanem v zádech, ale jehož součástí je dle potřeby a situace také SPD. A znovu: opozice se Babiše nezbaví jinak, než že ho porazí ve volbách. Jistě, jedním z předpokladů takového scénáře, avšak zdaleka ne jediným, je její schopnost postupovat v nějakém bloku. Český volební systém a jeho přepočet hlasů na mandáty zkrátka malé strany znevýhodňuje. Pokud STAN potřeboval v předloňských volbách na jeden mandát 43 693 hlasů, zatímco hnutí ANO jen 19 232, jde o do nebe volající nespravedlnost.

Michálek se tudíž neplete ani v tom, že fragmentovaná opozice nemá šanci hegemona Babiše porazit. Ve všem ostatním už s ním ale souhlasit nelze. A to nikoli jen z výše uvedených principiálních důvodů. Michálkův výrok je nepochopitelný také strategicky. Namísto toho, aby se Babiš mediálně máchal ve svých problémech, bude se teď nějaký čas řešit zbytečná přestřelka jeho konkurence. Je to přesně v tom duchu, o kterém v rozhovoru pro INFO.CZ hovořil sociolog Daniel Prokop. Namísto toho, aby opozice hledala způsob, jak uloupnout část voličů Babiše, permanentně se vysiluje přetahováním voličů navzájem mezi sebou. K ničemu to prakticky nepomůže. Dokonce je to s ohledem na vztahy lídrů opozice kontraproduktivní.

V neposlední řadě je třeba Michálkovi tak nějak lidsky připomenout, že by mu i s ohledem na věk slušelo aspoň trochu pokory. Piráti jsou zhruba stejně starou stranou jako TOP 09. A přestože se pohybují na opačné trajektorii – TOP 09 výrazně uspěla hned v prvních volbách, kterých se účastnila, od té doby její podpora klesá – o Pirátech ještě pořád platí, že jsou sněmovním nováčkem. A pokud svůj výpad Michálek zdůvodňuje tím, že Kalouskova existence znemožňuje společný postup opozice proti Babišovi, možná by si mohl uvědomit, že i on má mandát od voličů. A jen tak mimochodem, Kalousek byl poslancem poprvé zvolen v roce 1998. To Michálkovi bylo devět roků. Úcta ke starším a zkušenějším – se aspoň u Pirátů – zjevně nenosí, každý soudný člověk ale musí uznat, že má Kalousek za sebou ve srovnání s nimi úctyhodnou politickou kariéru.