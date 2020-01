Fake news v přímém přenosu: Jak Parlamentní listy mystifikují kolem Roberta Pelikána | info.cz

GLOSA JANA JANUŠE | To, že Parlamentní listy zacházejí s pravdou často dosti svérázným způsobem, je známým faktem. Ilustrovat to můžeme třeba i na tom, jak zmonitorovaly novoroční rozhovor, který přineslo INFO.CZ s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). Svému textu totiž daly titulek „Vrátí se Robert Pelikán? Benešová jej navrhuje do legislativní rady“. Pelikán je přitom členem Legislativní rady vlády už od září loňského roku, o čemž v minulosti dokonce psaly i přímo Parlamentní listy. Že Pelikán už skutečně musí v Legislativní radě vlády zasedat, je navíc zřejmé jak z publikovaného rozhovoru, tak i z citací, které z něj převzaly Parlamentní listy.

Benešová v rozhovoru odpovídala na otázku, zda ještě chystá nějaké změny v Legislativní radě vlády. „Osobně nechystám, doporučila jsem svého předchůdce, doktora Pelikána. Ne proto, že bych pro něj měla nějakou trafiku, finančně to není dobře honorované, je to spíše zátěž. Ale myslím si, že tam patří, je to dokonalý legislativec a vždy byl. Tyto lidi si musíme pěstovat a hýčkat. On je tam skutečně aktivní a co platný, to jsem teď viděla i na hromadných žalobách a i dříve,“ uvedla ministryně spravedlnosti.

Celou tuto odpověď přitom převzaly i Parlamentní listy a uvodily ji ještě větou: „Své pak Benešová také řekla k Legislativní radě vlády. Ona osobně změny nechystá.“ Že to neodpovídá ani jejich vlastnímu titulku, patrně nikdo příliš neřešil.

Už v červenci loňského roku přitom o Pelikánově novém angažmá Parlamentní listy přímo psaly, když pro změnu zmonitorovaly informace Deníku N. O pár dní později pak přidaly rovněž další zprávu, v níž také vycházely ze slov ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Pořád to ale možná není zase až tak moc proti tomu, jak jiný náš text o bývalém ministrovi zmonitoroval dezinformační web Sputnik. V únoru loňského roku svou zprávu nazval „Co dělá Robert Pelikán poté, co vydal Nikulina do USA?“, a to aniž by v našem článku, nebo alespoň v jejich, bylo o ruském hackerovi jediné slovo.

Všechno to je dobré brát v úvahu, když budete na takovýchto serverech cokoliv číst.