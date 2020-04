Holec: „Chvilkař“ Minář jde rozdýchat vládu. Větší starost by mu měla dělat opozice | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Jednou se to muselo stát. Koronavirus zarazil „demonstrační cirkus“ Milionu chvilek pro demokracii, takže když teď zažíváme uvolnění restrikcí, ožívají i „chvilkaři“. Jejich šéf Mikuláš Minář na středu ohlásil, že se půjde projít do Letenských sadů. „Já už to potřebuju jít rozdýchat na čerstvý vzduch,“ říká na adresu vlády.

Hlavou se mu totiž „honí spousta palčivých otázek“, a proto si s sebou do parku vezme i transparent s otázkou, která ho „pálí nejvíc a na kterou nám vláda dluží odpověď“. A možná se s ní na procházce i vyfotí nebo ji nahraje jako videovzkaz, což slibuje velké drama. Spustí tím akci „PTÁME SE VLÁDY“, kdy se může ptát každý, kdo má na vládu nějakou otázku.

„Chvilkaři“ zaměstnali mladé marketéry, své otázky na vládu by ale zvládli i bez nich. V podstatě jde o kompilát opoziční kritiky vládních ekonomických opatření, kterou posbíráte z tuzemských médií. Ne že by šlo o samé špatné otázky, to jistě ne, jen už je vládě všechny položila opozice, která se na „záchranné“ legislativě podílí i v parlamentu. A některé krizové zákony změnila, byť většinu ne. Zkrátka: Minář je teď v parku určitě nepředělá.

Hlavně ale jde o načasování nové akce „chvilkařů“. Kromě Mináře to totiž nyní vyrážejí ven „rozdýchat“ i všichni ti, jimž vláda zavřela podnikání, nebo kteří přišli o zaměstnání. Jen je místo Minářových „palčivých otázek“ zajímá hlavně to, aby přežili a co nejrychleji se zase vrátili do normálního ekonomického života. Nebo se k němu aspoň začali přibližovat.

„Pokud nám vláda do jednoho měsíce nedá odpovědi, vystavíme jí vyúčtování,“ varuje ve svém bytovém videu Minář. Něco mi říká, že zrovna jemu vláda žádné odpovědi nedá, takže své vyúčtování může klidně už chystat. „Chvilkaře“ nicméně čeká ještě jiné a mnohem důležitější vyúčtování – a sice s opozicí. Tu Minář vloni na Letné zaúkoloval sjednocením, vytvořením volebních koalic, představením vítězného programu a taky změnou volebního zákona ve prospěch malých (opozičních) stran. Načež ji začal stále více dirigovat a mediálně suplovat, zatímco se sám odmítl politicky „ušpinit“.

Účet záhy přišel z řad ODS i TOP 09. „Neškolte lídry demokratických stran na veřejných akcích,“ vzkázal Minářovi třeba šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Koronavir tenhle spor dočasně ukončil, když „chvilkařům“ předčasně zavřel celostátní Štafetu pro demokracii. Ta ze všeho nejvíc připomínala paralelní kampaň k podzimním krajským a senátním volbám, byť se tvářila jako spontánní občanská aktivita. Konec pandemie teď znamená i konec tichého smíru mezi „chvilkaři“ a opozicí.

Ta totiž bude muset záhy vyřešit, co s Minářem. Schopný organizátor jí začal viditelně přerůstat přes hlavu a spíš než Babiše, který má voliče jinde, děsil právě opoziční lídry, jimž na Letné zadal zmíněné úkoly. Ono „do roka a do dne“ je ještě daleko, ale faktem je, že se zatím děje spíš opak: Babiše krize (dočasně) posílila, zatímco opozice zjistila, že sjednocení v současné politické i personální situaci není schopná a na změnu volebního zákona prostě nemá dost hlasů. Mináře nejspíš čeká další vycházka na čerstvý vzduch. Tenhle problém s opozicí ale hned tak nerozdýchá.