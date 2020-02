Holec: Dejte České televizi šanci. Volte do Rady co nejvíc kritiků | info.cz

Správný totalitní punc „táboru dobra“ dodal teatrolog a rozdavač Zlatých citrónů Vladimír Just. Ten na svém blogu napsal, že „zrůdný systém generuje zrůdné osobnosti“, mezi které hned započítal všechny, s nimiž nesouhlasí.

Just je známý svou nenávistí, se kterou tak rád zachraňuje demokracii. Jedné ze „zrůd“ dokonce může poděkovat, že o „jeho“ každoroční berounský podnik – ceny Trilobit – byl letos poněkud větší zájem. Doplňkovou anticenu Zlatý citrón totiž porota nadělila moderátorovi Luboši Xaverovi Veselému, kterého teď poslanci pustili do užšího výběru kandidátů do televizní rady. Veselý si před pár týdny pro anticenu osobně přišel, čímž to celé postavil na hlavu, otočil ve svůj prospěch a mimochodem zajistil akci řádnou pozornost. Známý kat Just by mu proto měl dopřát spíš milost.

Veselým to ovšem nekončí. Mezi své „zrůdy“ Just řadí nejen Petra Žantovského a ekonomku Hanu Lipovskou, již kvůli kandidatuře do Rady ČT stihla podobná veřejná poprava jako Veselého, ale málem i moderátora DVTV Martina Veselovského. Jeho hřích? Nespáchal servilní rozhovor se senátorem Markem Hilšerem, jedním z 19 senátorů, kteří sepsali dopis proti Lipovské. Justovi nepřekvapivě uniká ironie toho, že tu senátoři politicky vstupují do volby, která jim vůbec nenáleží a která má být primárně apolitická – tedy pokud je to v silách poslanců.

Podle Justa Veselovský zneužil toho, že je Hilšer „snad až příliš slušný“ a rozhovor s ním prý vedl „zcela neprofesionálně“. Fakt? Řekněme, že Veselovský spíš jen „zneužil“ toho, že je Hilšer snad až příliš… – jak to říct slušně?

Senátor z toho rozhovoru prostě vychází jako méně bystrý člověk, který Lipovskou odepsal jen proto, že v Parlamentních listech před rokem řekla, že nechápe smysl veřejnoprávních médií. Ano, fakt v Parlamentních listech. „Až teď mně ty věci docvakly,“ práskl na sebe Hilšer v DVTV s dodatkem, že s Lipovskou o její kandidatuře do Rady ČT nepřekvapivě nikdy nemluvil. Vidíte, senátoři přece jen nejsou zbyteční!

Ale zpátky k České televizi, která je paradoxně hlavním mediálním partnerem Trilobitů (a Citrónů). Veřejnoprávní instituci s ročním rozpočtem téměř sedm miliard korun, která navzdory své profesionalitě sem tam taky udělá chybu a zapomene na zásady vyváženosti, totiž můžou nejvíc pomoct právě její kritici a ne kývači typu Justa, kteří na Kavčích horách jen konzervují ducha minulosti. Případně svůj vlastní byznys za veřejné peníze.

Stejný problém – co dělat s veřejnoprávní BBC – nyní řeší i ve Velké Británii. Premiér Boris Johnson mluví o dekriminalizaci neplacení televizních poplatků. Zajímavé ale je, že Johnsona britská média neobviňují z útoku na demokracii, ale radši řeší, co do budoucna. I z BBC se totiž, stejně jako z ČT, stal příliš drahý moloch, který stále méně plní veřejnoprávní roli, když svou tvorbou stále více soutěží s komerčními televizemi. Navíc ztrácí mladé diváky, kteří znají už jen Netflix a HBO, kam se dnes přesunula nejkvalitnější tvorba, jakou si kdysi mohly dovolit jen veřejnoprávní televize.

K veřejnoprávní službě určitě patří politické zpravodajství a publicistika, které by ovšem v ČT měli očistit od své pražské zaujatosti a klidně z našich peněz i finančně posílit. V čem ale spočívá veřejnoprávnost Karla Šípa? S jeho milionovým publikem po něm rády sáhnou komerční televize, jenže za své peníze. A co je veřejnoprávního na nekonečných poldovských seriálech, kde i při zatýkání pořád mluví jako za éry Jaroslava Dietla?

Lipovská ve starším rozhovoru taky řekla, že se na ČT nedívá. Docela ji chápu. Na Kavčích horách jako by se mnozí snažili hlavně o to, aby jim poslanci znovu přiklepli jejich peníze. A když se někdo náhodou zkusí pídit po tom, co tam za ně produkují, je z něj rázem nepřítel demokracie. Česká televize určitě má svůj smysl, jen v menší, finančně efektivnější a modernější podobě. Třeba v takové, aby se na ni chtěli dívat i lidé jako Lipovská.