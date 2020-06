Holec: Kalousek nemusí utíkat od katolíků. Stačí, aby se podíval na Českou televizi | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Poslanecký kápo TOP 09 Miroslav Kalousek se zase rozpovídal. Kvůli tomu, že do Rady České televize prošla ekonomka Hana Lipovská, kterou nominoval kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka, prý vystoupí z katolické církve. „Díky Vám jsem byl desítky let hrdý na to, že jsem katolík. Kvůli Vám dnes přemýšlím o tom, že z katolické církve vystoupím,“ zveřejnil Kalousek na svém twitteru.

Lipovská mu sice hned vzkázala, že z katolické církve vystoupit nejde, o to ale nejde. Kalouska si určitě jen málokdo spojuje s Bohem. A když navíc odněkud potřebuje vystoupit, vystoupí klidně i z politické partaje, jíž ještě donedávna šéfoval, a s jejími kádry si založí svou vlastní. Podobně si tedy nyní může založit i svou vlastní církev, pokud mu nevyhovuje ta katolická. Nebylo by to nakonec první velké schizma.

Podle Kalouska je volba Lipovské „začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize,“ jak řekl ve sněmovně. Fakt? Samozřejmě Kalouska chápu. Jestli si některá politická strana nemůže v České televizi stěžovat na „antipatie“, pak právě TOP 09. To mimochodem ukázala i analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy, kterou si před třemi roky zadala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a jejíž některá zjištění ČT rozporovala. Ironie je, že TOP 09 je jednou z nejmenších sněmovních stran. Má tedy přímo boží výtlak.

Možná by si ale bývalý šéf lidovců i TOP 09 měl přečíst rozhovor Lipovské pro Parlamentní listy. V něm totiž nová radní ukázala, že přestože kdysi řekla, že nechápe smysl veřejnoprávních médií, velmi dobře rozumí současné situaci ČT. Lipovská uvedla mj. následující: „Podle Českého statistického úřadu sleduje 46 procent mladých diváků do 24 let výlučně internetové televize – mimo Českou televizi. Pokud se nebudeme vážně zabývat smyslem, podstatou, cílem a formami veřejnoprávnosti v souladu se zákonem, nebude smyslu veřejnoprávnosti bohužel rozumět velká část diváků. Přestanou v ní totiž hledat – a požadovat po ní – etalon kvality, za který si musí platit. A především, přestane platit vztah koncesionář rovná se divák a z koncesionářského poplatku se stane jen jedna z mnoha daní, které platíme jen velmi neradi.“

To je v pár větách zřejmě nejlepší analýza současné situace ČT. A vlastně nejen jí, v hodně podobné situaci je i BBC. A podle profesora Jana Jiráka z Karlovy Univerzity a Metropolitní univerzity dokonce ČT na volbě nových radních dokonce vydělala tím, že to posiluje její „dlouhodobou taktiku, která je založena na interpretaci každé kritiky jako pokusu o její zničení, ohrožení její tzv. nezávislosti a tak podobně“. Nebo jinak: ČT se skutečně musí změnit, aby přežila, protože jinak ji ze všech špatných důvodů zruší Tomio Okamura a spol., jemuž na rozdíl od TOP 09 moc nepřeje.

Kalousek ale nedávno promluvil i k situaci opozice. Podle něj bude její sebevraždou, jestli půjde do sněmovních voleb na víc než dvou kandidátkách. On sám se o integraci opozičních stran snažil, jenže neuspěl. Sněmovní volby jsou až příští rok, už ty letošní krajské ale ukazují, že integrovat současnou opozici je stejné jako složit jedno puzzle z různých stavebnic. A nejvíc to potvrzuje právě TOP 09, jež ve většině krajů téměř neexistuje, protože se vždycky opírala hlavně o Prahu.

TOP 09 jde v některých krajích společně s lidovci, což je vlastně návrat domů. V Pardubickém a Moravskoslezském kraji pro změnu kandiduje s ODS, zatímco se v dalších čtyřech krajích spojila se Stranou zelených. K těm ovšem ve Středočeském kraji přidala ještě hnutí Hlas bývalého europoslance za ANO Pavla Teličky, což je taky trochu kacířství. „Určitě to není z nouze ctnost, jde o spojování sil,“ řekl k tomu lídr středočeské kandidátky a místopředseda TOP 09 Jan Jakob. Přinejmenším mu nechybí smysl pro fantazii.