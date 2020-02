Holec: Mirka forever! Němcová bude v Senátu mezi svými | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Už se z toho stala hezká česká tradice: když vám to úplně nevyjde ve „velké“ politice, ukliďte se aspoň do Senátu. Dobře to předvedli všichni „prominentní“ neúspěšní prezidentští kandidáti, kteří teď nejspíš inspirovali i neúspěšnou kandidátku na premiérku a šéfku ODS Miroslavu Němcovou. Ta oznámila, že to na podzim ve volbách „zvedne“ v Praze.