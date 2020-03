Holec: Piráti zatípli Tožičku. Proč se bojí sami sebe? | info.cz

Výroky o tom, že kapitalismus je „zločinem proti lidskosti“ a že centristé v médiích ohrožují demokracii, Tožička ještě ustál. Vaz mu ale zlomil symbol hákového kříže, který v reakci na izraelskou operaci Lité olovo, jíž se židovský stát na přelomu let 2008 a 2009 snažil zastavit raketové ostřelování z Pásma Gazy, nakreslil do Davidovy hvězdy.

Teď ho tedy Piráti trestají za pravověrné pirátské názory i styl, čemuž někdy taky říkáme pokrytectví. Byť je otázka, jak moc je vlastně dobojováno. Piráti svého kandidáta do Senátu zatípli trochu jako piráti – prostě ho vzali útokem proti jeho vlastní vůli. A stejně tak i vůli jeho mateřské krajské buňky, která za ním stále stojí a rozhodnutí celorepublikového vedení strany neuznává.

„Jsme přesvědčeni o tom, že mediální tlak a pokus o dehonestování osoby Tomáše Tožičky, který se celý život zasazuje o hájení lidských práv a boj proti xenofobii a rasismu, by neměly zvítězit nad zdravým kritickým uvažováním a záslužnou prací, kterou za sebou Tomáš za svůj dosavadní život nechal,“ píše se mimo jiné v usnesení.

„Situace je dynamická,“ řekl mi k tomu Jakub Dušánek z tiskového oddělení Pirátů a podobně „dynamicky“ reagoval i poslanec a šéf mediálního odboru Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Záhy však poslal SMS sám šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ten prý od Tožičky dostal přes „zmocněnce“ souhlas se stažením jeho senátní kandidatury a s ústeckými Piráty si kvůli němu dal „on-line meeting“. To, že stále trvají na Tožičkově kandidatuře, protože ho prostě považují za věrného reprezentanta Pirátů, nemá podle Bartoše na rozhodnutí vliv.

Ano, i takhle může vypadat přímá on-line demokracie, když se bojíte vlastní partaje. Různých Tožičků, kteří nenávidí kapitalismus a mají mentálně nejblíž do Ruska, jsou totiž Piráti plní. A mimochodem: ani sám Bartoš neměl ještě před posledními sněmovními volbami úplně jasno o naší zásadní zahraniční orientaci. „Jsem pacifista,“ řekl v rozhovoru pro Seznam. A na otázku, jestli by v případném referendu hlasoval o našem vystoupení z NATO, ve stejném rozhovoru odpověděl: „Já nevím, já nad tím nepřemýšlel.“

Bývaly to zlaté časy pirátské názorové otevřenosti, kdy se ještě nebáli svých vlastních, často ultralevicových a anarchistických názorů. Jenže pak nečekaně uspěli ve volbách, lekli se sami sebe a radši rychle nasadili profesionální PR filtr. Piráti totiž chtějí být vládní stranou a Bartoš premiérem a ten by přece jen měl vědět, jestli má být Česko v NATO, nebo znovu bojovat třeba po boku Ruska. A to samé teď předvedli s Tožičkou.

Ještě v únoru ho totiž členové strany v hlasování odmítli stáhnout z voleb, protože jim jeho názory prostě připadaly pravověrně pirátské: kapitalismus je zlo, do demokracie patří jen levičáci a stojíme na straně Palestiny. Vaz mu zlomil až hákový kříž v Davidově hvězdě, který by si někteří přece jen mohli vyložit i jinak než podporu Palestiny. Tožička přitom zas až tolik nevybočil z pirátské oblíbené „ikonografie“. Strana si libuje v ornamentální symbolice a na svém nedávném ostravském sjezdu například měla lahev na účtenky s nápisem „Babiš je p*ča“.

Ano, situace bývá „dynamická“. I proto ještě v pondělí večer přijala ústecká pirátská buňka usnesení, že podporuje „setrvání Tomáše Tožičky v jeho kandidatuře“ do Senátu. A jako důvod mimo jiné uvádí, že Tožička v Senátu „dokáže důstojně hájit pirátský program i naše vize“. Možná by si měl dát s Bartošem ještě jeden „on-line meeting“ a říct mu, že to on je pravověrný pirát. Třeba jen kvůli transparentnosti, ne?