Holec: Politické pirátství v Praze. Vládnout s nimi je hodně drahé sebepoškozování | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Už je to jak přes kopírák: Sejde se pražská koalice a skončí to brekem nad „pirátstvím“ Pirátů. A to to s Prahou sobě a Spojenými silami netáhnou ani rok. Naposled své koaliční partnery zaskočili v pondělí, když se na jednání rady hlavního města pokusili odvolat ředitele městské firmy Pražská plynárenská Pavla Janečka. U jejich partnerů to ale neprošlo, a tak máme znovu na stole otázku, jak dlouho tahle koalice přežije.

Po Pavlu Janečkovi jde pražský pirátský primátor Zdeněk Hřib, který ho viní z manažerských pochybení. Vytýká mu, že za jeho éry vznikla ve firmě řada problémů – jde o policejní vyšetřování a statisícové tantiémy pro členy dozorčí rady včetně bývalého zastupitele a „lucifera“ ČSSD Karla Březiny nebo o to, že si prý Janeček sám přiklepl půlmilionovu tantiému, což ovšem Pražská plynárenská odmítá.

Ano, jistě: nechtějte radši vidět finanční management mnohých městských firem, protože by vás pak mohly přepadnout sklony k defenestraci. O to ale nejde. Piráti samozřejmě nechápou, že řídit Prahu není jako kormidlovat pirátskou bárku, co si jede pro lup. Tedy že nemůžete šéfa firmy, jakou je Pražská plynárenská, vyhodit jen proto, že na něj máte nějaké pirátské kompro. A navíc bez předchozí koaliční dohody, kdy lezete do věcí politickým partnerům z jiných stran.

Hřib si kvůli tomu vykoledoval i poměrně závažná slova od volebního lídra, stále ještě šéfa TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila, který jinak řeší spíš bruselskou agendu. „Od pirátů je to další porušení koaličních dohod, kdy bylo dohodnuto, že nejprve dojde ke společnému jednání koaličních partnerů s ředitelem Janečkem, na kterém budou otázky spojené s Pražskou plynárenskou detailně prodiskutované,“ napsal někdejší kandidát Spojených sil na primátora. V rozhovoru pro Novinky.cz si pak k opakované kritice rovnou přisadil, že takhle pražská koalice dlouho fungovat nebude. Pospíšil má pravdu: Kromě často bizarních gest na efekt totiž po Pirátech v čele Prahy zůstává jen stále delší stopa pošlapávání koaličních dohod.

„Pokud se nerespektují partneři a dělají se silová rozhodnutí, nemůže koalice čtyři roky vydržet.“ Jiří Pospíšil /TOP 09/, Zdroj: Novinky.cz

Praha sobě i Spojené síly prostě jen naivně strčily hlavu do chomoutu běžného pirátství a teď se diví. Pražská lekce ale platí i pro celostátní politiku. Piráti se už docela dlouho vezou na vlně popularity, která možná pramení z toho, že s nimi lidé prostě mají soucit. Ostatně podívejte se nejen na Mikuláše Ferjenčíka, když v televizi mluví třeba o státním rozpočtu, a budete mu chtít dát hlas taky.

V tom případě ho ale nejspíš vyhodíte. Piráti v Praze v praxi ukazují, že jsou sice zdatná protestní strana, nemůžou ale vládnout. V tom nápadně připomínají někdejší Věci veřejné, své předchůdce ve věci sofistikované politické gerily. Dokonce ve sněmovních volbách utrhli i podobný volební zisk, na rozdíl od Víta Bárty ale zatím mají to štěstí, že zůstali v opozici. Věci veřejné se naopak hned pustily do vlády, kde se záhy zničily.

I jejich působení v celostátní politice připomínalo současné pirátské „řádění“ v čele Prahy: nedodržování koaličních dohod, permanentní předvádění laciných gest či protest proti vlastní vládě. Bártova „psychoparta“ s sebou tehdy stáhla i ODS a TOP 09. Ta si teď v Praze vlastně jen dává s Piráty repete, zatímco ODS se radši moudře drží zpátky.

Piráti se v celostátní politice distancují od ANO i „opobloku“ ODS, TOP 09 a STAN, takže mají nulový koaliční potenciál. A platí to i naopak: Praha už několik měsíců všem zmíněným stranám ukazuje, že zkusit vládnout s Piráty znamená příliš drahé sebepoškozování. Z prosté logiky tak plyne, že volit Piráty je stejné jako zmačkat svůj hlas a hodit ho do koše. Určitě to ale vypadá jako velká rebelie, to ano.