Holec: Všechno má svůj čas. Generál Pavel „vykradl“ Clintonovou a vyrazil do kampaně | info.cz

Zapomeňte klidně na to, že si Pavel název své platformy „vypůjčil“ od stejnojmenné platformy, s níž do posledních amerických prezidentských voleb vyrazila Hillary Clintonová. Kandidátů je hodně a nápadů málo. A stejně tak zapomeňte i na to, že jeho koronavirová aktivita nějak souvisí s jeho případným vstupem do politiky, protože to by bylo fakt cynické, ne? „Měl jsem za povinnost být vždycky tam, kde mě bylo potřeba,“ pochlubil se na tiskovce Pavel, jenž před časem absolvoval i celostátní soukromé „předprezidentské“ turné.

I teď je tedy prostě zase jen tam, kde je ho potřeba. A „odkud“ si lidi v budoucnu vzpomenou, že i on se během koronaviru snažil pomoci. Jeho platforma, jež už vybrala 150 tisíc korun, prý založí transparentní účet a podpoří například dvě organizace, které nakupují a rozvážejí potraviny nebo léky. „Iniciativ je už hodně. Chceme být hlavně efektivní a rychlí, nasměrovat peníze tam, kde jsou nejvíc zapotřebí,“ řekl generál na žižkovské „polní“ tiskovce.

Proč ne. Pokud tyto i další peníze nepadnou na soudní spory za „vypůjčené“ jméno a někomu skutečně pomůžou, může si Pavel odškrtnout, že stál i za koronaviru tam, kde ho bylo potřeba.

Jinak ale jeho iniciativu berme hlavně jako způsob, jak ani za pandemie nevypadnout z médií, protože nic není horší než krizová neviditelnost. I proto nyní třeba senátor a permanentní prezidentský kandidát Pavel Fischer nazývá členy vlády „vlastizrádci“ za to, že Číňanům poděkovali za zakoupené roušky.

A podobně to ostatně čtou i někteří z těch, kteří na Twitteru reagovali na oznámení z tiskovky, které Pavel začal velkoryse lyrickými slovy: „Jako voják jsem celý život sloužil své zemi... Cítím potřebu pomoci aktivněji než dosud.“ „Vojenský převrat?“ napsal jeden čtenář. „Vy jste celý život sloužil moci,“ napsal jiný a přesně to trefil. Generál, jenž udělal velkou kariéru v NATO, sice v souvislosti se svým případným politickým angažmá mlžil o své komunistické minulosti, stejně jako ostatní jí ale samozřejmě neutekl. Komoušům prostě neuteče nikdo.

Všichni proto dávno víme, že se Pavel ještě před NATO aktivně připravoval na vojenskou kariéru ve Varšavské smlouvě, která bránila totalitní země před vpádem demokracie. Těsně před pádem komunismu se tehdejší člen KSČ coby špion připravoval na seskoky v týlu nepřítele, tedy na území členů NATO. Po pádu komunismu ale prostě zase byl „tam, kde ho bylo potřeba“, a nakonec proto vystoupal až do vedení NATO i bez seskoku do jeho týla. „Všechno má svůj čas,“ řekl Pavel na tiskovce. Málokdo o tom ví tolik jako on!