Holec: Zoufalství plodí zoufalství. Dělník bulváru Novotný chce do sněmovny | info.cz

Ještě loni sice říkal, že do „velké“ politiky nechce, protože je mimo domovské Řeporyje „absolutně nevolitelný“, v čemž byl mimochodem i nečekaný kus osobní střízlivosti. Jenže teď Novotný ohlásil tažení do sněmovny. „Mohl bych tam krásně kumulovat funkce, navíc Řeporyje nikdy neměly poslance,“ řekl MF DNES. Hned ho podpořil nejen šéf pražské ODS Tomáš Portlík.

A jak se to vlastně celé přihodilo tentokrát? „Po kongresu jsem dospěl, pochopil jsem, co to je strana, co region a co oblast. Že to je trochu složitější organismus, než jsem si myslel. Když jsem kandidoval na prvního místopředsedu, nemohlo mi uniknout, jak se otřásl region i moje oblast. Prostě nový hráč na šachovnici, a to se ne každému líbí. Takže se ze mě stal velkej kluk,“ dodává skromně Novotný.

Těžko říct, na lednovém kongresu ODS totiž nemálo svých spolustraníků hlavně pozurážel. V posledních dnech nicméně zažívá další mediální slávu, když má kvůli tajemné ruské hrozbě policejní ochranu. Novotnému určitě nelze vytýkat partajní inkontinenci, členem stále konzervativnější ODS je bývalý bulvární novinář a dramaturg tirád Jaromíra Soukupa v jeho vlastní televizi od roku 2002, zatímco v řeporyjském zastupitelstvu sedí od roku 2010.

Pochopení vlastní partaje mu tedy trvalo jistý čas, proč ale ne. A klidně se i přiznám, že sympatizuju s jeho myšlenkou, že by voliči SPD neměli mít volební právo, přestává totiž kolem nich být bezpečno. Tím to ale končí. Novotný je totiž podobný prodavač horké vody jako kápo SPD Tomio Okamura. Jen na to jde jinak. Zatímco Okamura honí imaginární džihádisty, Novotný prostě vyhlásil džihád Rusku. Kvůli svému pomníku vlasovcům vyrazil na ruskou ambasádu v Praze v multikáře a v ruské státní televizi strhnul takový „klistýr“, že by vedle něj příčetně vypadal i rakeťák Kim.

Teď si ale podle svých slov prý uvědomil, že by ve sněmovně rád projevoval „zákonodárnou iniciativu“, protože má „ještě pár nápadů“. Nejspíš je dostal během policejní ochrany. Nově totiž mluví i o tom, že jednou povede ODS. Její comeback se poslední dobou zasekl a Novotný prostě vycítil šanci. Na rozdíl od něj se totiž ODS moc nedaří upoutat mediální pozornost a někteří její politici proto začali doufat v sílu řeporyjského bizáru.

Problém je, že Novotný kvůli vlastní slávě klidně znesvětí i svou partaj, jak ostatně znovu předvedl i v rozhovoru pro MF DNES. I v něm se o funkci poslance hlásí na účet ODS, což je ostatně jeho oblíbený recept: znesvěťte vlastní partaj, abyste ukázali, že vy sám jste lepší. A sem tam k tomu přihoďte i Rusy, Číňany, prezidenta či premiéra podle toho, jak zrovna potřebujete. Sněmovna samozřejmě Novotného unese, v jejích lavicích už zasedli mnohem horší rakeťáci.

Spíše jde o ODS. Novotný možná umí nechat zmizet z řeporyjských ulic autovraky díky „zásahu mimozemských civilizací“, jak říká jejich přenesení do křižovatek, takže je pak musí odtáhnout policie. Své vyšší politické ambice ale prostě pojal jako bulvár, kde je jako ryba ve vodě: za silnými slovy, sprostými nadávkami a multikárou je proto velké prázdno. Novotný není spásou ODS, ale spíše jejím selháním.