Hřib přežije i masakr se Smetanovým nábřežím. Podrží ho nejednota Spojených sil pro Prahu | info.cz

Máloco popisuje situaci v pražské koalici tak příznačně jako právě experiment na Smetanově nábřeží. Scheinherr se jako obvykle zasnil a na tradiční dopravní tepně centrem, jež bývá v obou pruzích zacpaná, někde v dáli uviděl amsterodamskou oázu restauračních zahrádek s výhledem na Pražský hrad. Takže nechal zavřít pouze jeden pruh, který od tramvají oddělil betonovým valem, zatímco v protisměru dál jezdí nebo spíše stojí auta. Výsledkem je světová rarita, jež by určitě neměla uniknout pozornosti UNESCO.

A taky fotky prázdných „zahrádek“, kde sám u stolu sedí šestadvacetiletý pirátský radní Adam Zábranský, spolupachatel uzavírky. O něm teď Piráti na magistrátu mluví jako o náhradě za Hřiba, jenž si příští rok dělá zálusk na sněmovnu. Jako obvykle se k nastalé situaci vyrojily vtipy a koláže s podobnou oázou „zahrádek“, nejen v tunelu Blanka. Spojené síly samozřejmě byly proti uzavírce, protože jejich politici věděli, jaký je to nesmysl. Zaprvé totiž stáhla auta do přilehlých uliček, kde na rozdíl od nábřeží stále bydlí i lidi. A zadruhé s ní nesouhlasí ani Praha 1, kde nyní s ODS a ANO vládnou právě členové Spojených sil.

Jenže ty Piráti a Praha Sobě na magistrátu s gustem fackují, zatímco se trumfují v nesmyslných nápadech. Když přišli lídři Spojených sil na jednání o uzavírce Smetanova nábřeží, měli už údajně jejich koaliční partneři v ruce zprávu o tom, že to klidně udělají i přes jejich odpor. Spojené síly se teď sice utěšují aspoň tím, že je to snad poprvé, co u Pirátů a Prahy Sobě vidí, že i na ně je jejich vlastní nápad trochu moc. Takže doufají, že se nábřeží za měsíc znovu otevře pro auta a po všem zbudou jen vtipy a fotky. Jenže i pak to bude také jejich prohra. Jsou prostě členem koalice, i když dělají všechno pro to, aby padla.

Ironie je, že nejspíš nepadne právě díky Spojeným silám. Volební lídr a šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil i volební lídryně STAN Hana Marvanová by sice koalici nejradši položili hned, protože vidí, že pro jejich tradiční strany jsou bláznivé výstřelky Pirátů i Prahy Sobě politickou sebevraždou. Jenže oba jsou rukojmím zastupitelského klubu Spojených sil, který účast v koalici rozpojila do té míry, že za sebou ani oba lídři netáhnou většinu pro její předčasný konec.

Důvod je jednoduchý. Některým zastupitelům i primátorským náměstkům TOP 09 a STAN současná koalice vyhovuje, protože díky ní buď finančně uspokojují městské čtvrti, kde starostují, nebo se prostě zřejmě nikdy neměli tak dobře jako nyní. Navíc zvlášť ve STAN mají mnohdy mentálně blíž k Pirátům a Praze Sobě než k TOP 09 nebo ODS, jež by mohla v koalici nahradit jednu ze stran. Jakoukoli změnu v koalici proto zásadně odmítá třeba Jana Plamínková, starostka Slivence za STAN a bývalá pražská radní. A v TOP 09 ji sekunduje nejen Radek Vondra, pro změnu starosta Prahy 14.

Spojené síly chtěly pražskou koalici položit už několikrát. Nejdřív po loňských eurovolbách a po nich doufali v „krizový“ podzim. To bylo stále krátce po posledních pražských volbách a krédem jejich politiků bylo „čím hůř pro Prahu, tím líp pro nás“. Koalici prostě měly položit její vlastní průšvihy. Jenže teď už to neplatí. Pro Prahu sice pořád je „čím dál tím hůř“, jak dokazuje i Smetanovo nábřeží, koaliční průšvihy se ale nyní politicky sčítají i pro Spojené síly. Pádu koalice navíc úplně nepřejí ani média, která jsou Pirátům i Spojeným silám vesměs nakloněná.

„Kdyby se tohle stalo za éry ODS nebo ‚Krndy‘, tak média koalici dávno položí. Jenže dneska spíš pomáhají Pirátům a Praze Sobě,“ říká člen koalice, jenž si nepřeje být jmenován. Pražská koalice se proto nejspíš protrápí až do příštích voleb. A „důstojná“ koaliční pozice zůstane i Spojeným silám. „Až na zastupitelstvu vždycky zjistíme, že se v Praze něco stalo, a pak řekneme, že s tím nesouhlasíme,“ dodává koaliční politik. Pravda, vždycky ještě zbývá další dohodovací řízení. Nebo to poslední ještě neskončilo?