Januš: Babišův chaos směřuje k nejistotě všeho a všech. Jeho nesystémovost rozdráždí soudy | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Nesystémové a nebezpečné, kritizují mnozí právníci zamýšlené změny zákona o ochraně veřejného zdraví, jimiž chce premiér Andrej Babiš a hnutí ANO rozšířit pravomoci ministra zdravotnictví. Právním pohledem jde ale bohužel o běžnou metodu práce jeho kabinetu, která se projevuje třeba i v ohlášeném zrušení daně z nabytí nemovitosti, opatřeních spojených s neplacením nájmů, cestovatelské nejistotě či v nepřesném zacílení „pětadvacítky“ a další finanční pomoci. Babiš by naopak měl přijít se systémovými změnami, jasnými pravidly a pomocí, na kterou má při splnění stejných podmínek nárok úplně, ale úplně každý. Pokud se tak nestane, budeme žít v příštích letech v totální nejistotě. Nebudeme totiž vědět, co všechno ze současných vládních nápadů jednou zruší soudy a jaké důsledky to bude mít i do minulosti.