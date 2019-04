Januš: Benešová nesmí nahradit Kněžínka už z principu. Babiš by si měl její nominaci rozmyslet | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Na konci dubna skončí ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Sám rezignoval, i když o dobrovolnosti tohoto kroku bychom jistě mohli diskutovat. Nahradit ho má bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, která už v čele resortu rovněž dříve působila. Právě ona by se ale za žádnou cenu novou ministryní stát neměla. A to z pouhého principu, nedůvěra v justici by totiž v České republice dosáhla dosud nevídaných rozměrů.

Nejde totiž jen o premiérovu kauzu a jeho stíhání za Čapí hnízdo, ale o celkové postavení justice, tak jak jej nyní podstatná část veřejnosti vnímá. Pokud na začátku roku přišel bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa s nařčením, že se prezident Miloš Zeman se svým okolím snaží působit na soudce a následně byl při kandidatuře na ústavního soudce řadou médií, aktivistů a rovněž senátorů vylíčen téměř jako zločinec bývalý děkan pražské právnické fakulty Aleš Gerloch, některým lidem už to musí být divné. Podstata těchto věcí se totiž stírá a kontext mnohdy uniká.

Nynější zkratka zní tak, že na ministerstvo spravedlnosti nastoupí Benešová, která nechá zamést Babišovo stíhání pod koberec. Možná jsem naivní, ale pokud se skutečně zaměříme na to, jak tu ve svém celku funguje státní zastupitelství a soudnictví, nedomnívám se, že by měl jakýkoliv ministr spravedlnosti – a to zvláště pod tak přísnou kontrolou ze strany médií a veřejnosti, jakou sledujeme v poslední době – reálnou šanci něco takového udělat.

Ale spekulovat se bude donekonečna. Stane-li se například to, že v příštích dnech, týdnech, ale klidně i měsících – padne některý z nyní z prominentních státních zástupců, třeba Lenka Bradáčová, není to nutné přičítat jakékoliv konkrétní kauze, ale může to být jen trest za přešlapy, jichž se jejich úřady evidentně dopouštějí a které INFO.CZ nedávno zmapovalo ve velkém seriálu.

Je ale důležité, aby lidé celému justičnímu systému věřili. A všechny takovéto dohady, které budou s Marií Benešovou nutně přicházet, jsou úplně zbytečné. Babiš, zvláště pokud nechce být s podobnými spekulacemi spojován, by si měl její nominaci rozmyslet a na ministerstvu spravedlnosti se opřít o někoho zcela jiného.

Už jednou jsme takto podpořili politického náměstka Jeronýma Tejce a není důvod z této podpory nikterak ustupovat. Uznává ho odborná veřejnost, je zkušený vyjednavač a nelpí na něm stín pochybnosti.

Pád Jana Kněžínka ilustruje i fakt, že v roce 2019 může být jakýkoliv ministr odborně zdatným, zkušeným a rovněž všeobecně uznávaným, k úspěchu mu to ale nestačí.

Pokud není patřičný showman, nevěnuje se sebeprezentaci a marketingu, byť to zní ve státní sféře zvláštně, má prostě smůlu. Tohle Kněžínek opravdu nezvládal a poslední dobou vynechával i důležité oborové akce, na které místo sebe posílal nejčastěji politického náměstka Jeronýma Tejce. Na Kněžínka se tak vlastně zapomnělo už před tím, než rezignoval.

Tejc je naopak stále výraznější a evidentně vede i ta nejdůležitější jednání. Tak by měl být ministrem on. Jinak by o něj také resort mohl úplně přijít, což by byl pro další prosazování klíčových zákonů zcela kardinální problém. A to i proto, že tou pravou showmankou není ani Benešová.