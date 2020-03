Jste normální? ptal se Harabin novinářů. Když ale přechází mezi politikou a justicí, je to otázka pro něj | info.cz

Když novináři po Harabinovi chtěli, aby při volební noci ze soboty na neděli komentoval výsledky parlamentních voleb ve chvíli, kdy bylo sečteno 50 procent hlasů, rozčílil se na ně a zeptal, jestli jsou normální. Bylo by to prý stejné, jako kdyby coby soudce rozhodl na základě 50 procent důkazního materiálu.

Harabin, jinak také dřívější šéf slovenské Soudní rady, ale evidentně právní logiku používá jen tehdy, když se mu to hodí. Nebrání mu třeba v šíření falešných zpráv, protievropských a protiimigračních nálad a konspiračních teorií. I v překračování etických pravidel, které by měly být pro soudce svaté.

V současné České republice by bylo takováto přecházení mezi politikou a justicí, zvláště u takto profilujícího se člověka, nemyslitelné. I když se i u nás stávali například ústavními soudci aktivní politici (Pavel Rychetský či Miloslav Výborný), je už to dávná historie. Ilustruje to například i loňská kandidatura prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha na ústavního soudce, proti němuž se otočilo rovněž to, že se v roce 2018 ucházel o post senátora.

Harabin je bezesporu ostudou současné slovenské justice a právě v jeho osobě se ukazují její problémy. Spravedlnost a právo platící pro všechny budou ale velkými tématy vítěze slovenských voleb Igora Matoviče, alespoň se to zdá z jeho prvních povolebních vystoupeních. Matovič mluví například také o bezpečnostních prověrkách v justici.

Patrně by měl jít ale ještě dál. Pro Slovensko i Evropu obecně bude nyní klíčové, aby právě lidé podobní Harabinovi v tamějším soudnictví rychle skončili.