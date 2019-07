Koblovský: Proklatý majetek? Zdvojnásobení poplatku za katastr je jen začátek vládního drancování | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA KOBLOVSKÉHO | Cinkcink. Peníze došly. Hnutí ANO se přesvědčilo o tom, že vládnout se socialisty je v podstatě neustálým bojem o to, kdo voličům slíbí o trochu víc. Ačkoliv není úplně jednoduché určit, kdo je vlastně čí volič, teorie her vede účastníky politického boje k jedinému možnému řešení – začít plnit alespoň nějaké sliby. A ačkoliv si to lidé z okolí premiéra dokázali jen těžko představit, stalo se nevyhnutelné. Eráru dochází peníze.

Vláda se proto pod tlakem okolností rozhodla naplnit rozpočet. Odteď nikdo, kdo něco vlastní nebo něco dělá, není v bezpečí. Plíživé zvyšování složené daňové kvóty bude obhajováno naším dobrem (tak jako skokové vyšší zdanění cigaret, alkoholu nebo hazardu) a také se bude rozšiřovat do oblastí mimo hlavní pozornost daňových poplatníků. Dobrým příkladem je třeba zdanění technických rezerv pojišťoven. Bohužel, tohle stačit nebude.

A proto se budou vlády evropských zemí čím dál více ubírat ke kořenům zdanění, kterým je zdaňování těžko zamlčitelného a přesunutelného majetku. „Učebnicovým příkladem“ takového směřování fiskální politiky je navrhované zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru nemovitostí, který by měl vzrůst z tisícovky na dvojnásobek. Vláda si od toho slibuje navýšení příjmů o cca 700 milionů ročně.

Je to krajně nespravedlivé. Vyděláte peníze, které zdaníte. Za ně si koupíte nemovitost, zaplatíte DPH a daň z nabytí nemovitosti. Aby mohl stát snáze kontrolovat váš majetek, zejména pro účel výměru daně z nemovitých věcí, uloží vám pod hrozbou pokuty povinnost vložit informace o nemovitosti do katastru. A za to vám napaří poplatek 1000 Kč. Jeho výše má pramálo společné se skutečnými administrativními náklady, které ve státní správě vytváří sám stát svou neschopností pracovat efektivně s informacemi. Už to, že je tento vklad zpoplatněn, je samo o sobě zarážející, třeba jako jakýkoliv poplatek za občanský průkaz.

Ale zpátky ke katastru. Roky běží, technologie se vyvíjejí, digitalizace v soukromém sektoru snižuje náklady na zpracování dat o stovky procent. Za libovolnou částku, kterou jakákoliv firma na správu dat vynakládala před deseti lety, dnes dostane násobně více. Bezpečněji, přehledněji, objemněji, rychleji. A stát? S argumentem rostoucích administrativních nákladů a inflace se chystá zdvojnásobit poplatek, který vás přinutí platit, pokud jste se rozhodli být vlastníkem nemovitosti a platit z ní daně.

Sledoval jsem diskusi na sociálních sítích k projednávanému daňovému balíčku. A zcela souhlasím s názorem jednoho kolegy ekonoma, který ve zkratce říkal: Rozumím tomu, že levicové vlády chtějí maximalizovat podíl přerozdělovaných prostředků, aby vytvářely domnělé dobro. Změnu musí vyřešit až volby. Ale nerozumím tomu, že se ve vládě nenašel jediný člověk, který by řekl: Stop! Zdvojnásobení poplatku za vklad do katastru je hranice mezi utvářením strategie daňové politiky a vykrádáním peněženek nebožáků, kteří v naší zemi chtějí něco vlastnit, budovat nebo opečovávat pro další generace. Přes to prostě nejede vlak.

Autor je advokát a univerzitní pedagog. Působí jako předseda správní rady Liberálního institutu