Koštoval: Státem sponzorované zabíjení a zastrašování jsou součástí ruské strategie | info.cz

KOMENTÁŘ DANIELA KOŠTOVALA | V česko-ruských vztazích to jiskří. Moskva v reakci na události v Česku oficiální cestou opakovaně a důrazně sděluje, že chování tuzemských politiků nezůstane bez následků. To vede k úvahám, kam až je skutečně ochotná a schopná zajít. Ruské násilné metody jsou přitom opakovaně medializovány a identifikovány. Jsou veřejně deklarovanou součástí ruské strategie. Za povšimnutí v této souvislosti stojí v dubnu zveřejněný špionážní a teroristický případ z Ukrajiny, stejně jako mnohé další.

Rusko v posledních dnech velmi emotivně a iracionálně reagovalo na odstranění sochy maršála Koněva a umístění pomníku vlasovcům v Praze. Samo přitom porušuje bilaterální česko-ruskou smlouvu, jak spolu s dalšími autory popisuji v úvodu tohoto textu.

Aktuální ruský zájem o trojici demokraticky zvolených komunálních politiků – pražského primátora Hřiba a starosty městských částí Koláře a Novotného – vedl až k výhrůžkám smrtí a seriózním obavám českých bezpečnostních složek o jejich život. Dostali přidělenu osobní policejní ochranu, což vyšlo najevo přibližně v době, kdy týdeník Respekt informoval, že v první polovině dubna do Česka přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem údajně vybavený jedem ricin. Moskva to oficiálně popřela.

Tento Rus, který je spolupracovníkem jedné z ruských tajných služeb, má ovšem stále pobývat v Praze na ambasádě, jak po středečním neveřejném zasedání sněmovního bezpečnostního výboru uvedly zdroje Deníku N, a Česko se ho nechystá vyhostit, jelikož mu scházejí přímé důkazy o chystané kriminální činnosti. Zda tato osoba skutečně přicestovala vybavená zmíněným jedem, dodnes nebylo potvrzeno. Že ale představuje určité riziko, již víme s jistotou – sněmovní výbor jednomyslně schválil usnesení, v němž označil reakci BIS za adekvátní a tajnou službu podpořil.

Rusko v posledních dnech ústy představitelů svého ministerstva zahraničí vyhrožuje, že chování Česka nezůstane bez následků. Vyšetřovací výbor v Moskvě na popud ministra obrany Sergeje Šojgua stíhá pražské politiky, ale zároveň se v Rusku veřejně připouští, že nelze počítat s vydáním stíhaných osob. Státní agentura RIA Novosti zároveň uveřejnila komentář, že se Češi popletli, že politikům nehrozí zabití. Únos do Ruska je podle agentury brán jako serióznější důvod, proč by se Češi měli bát.

Ruská metoda státem sponzorovaného zpravodajského protiprávního chování v cizích zemích je již dostatečně zmapovaná. Je to dnes integrální součást ruské strategie. Ruským státem sponzorované zabíjení není výmysl Čechů – již jsem o tom psal zde.

Podívejme se za hranice

14. dubna 2020 byl na základě kontrašpionážní operace ukrajinské zpravodajské a bezpečnostní služby SBU zatčen její příslušník Gen.Mjr. Valerij Šajtanov. SBU se zabývá kontrašpionáží, bojem proti terorismu, korupci a organizovanému zločinu.

Šajtanov byl získán v roce 2014 pro spolupráci ruskou Federální službou bezpečnosti (FSB) ve prospěch Ruska. FSB – dnes již dobře známa svými operacemi za hranicemi Ruska – je v Rusku formálně tím, čím je SBU na Ukrajině či FBI v USA – tedy službou, která má konat v rámci své vlastní země a partnersky na případech spolupracovat se zahraničními organizacemi stejného zaměření.

Po zatčení byl Šajtanov obviněn z velezrady a organizování teroristických aktů. (Oficiální informace SBU včetně odposlechů z kontrašpionážní operace je zde) Byl řízen důstojníkem FSB Jegorovem a k setkáním mj. došlo ve Francii, Německu a Chorvatsku.

Seznam nezákonných aktivit Šajtanova vypadá takto:

– Předání informací o:

• tajných operacích Ukrajiny v boji proti separatistům podporovaných Ruskem na východní Ukrajině;

• spolupráci SBU se zahraničními partnery;

• kontrašpionážních a zvláštních operacích SBU;

• zpravodajských pracovnících SBU;

• zpravodajských službách Ukrajiny vedle SBU;

– Rekrutování ukrajinských zpravodajských důstojníků pro práci ve prospěch FSB;

– Plánování teroristického útoku na Ukrajině za 200 000 dolarů, ruský pas a ruskou vojenskou penzi.

Poslední bod se týká plánovaného zabití Čečence Adama Osmajeva – lídra čečenských dobrovolníků, kteří bojují na straně vládních ukrajinských sil proti separatistům podporovaným Ruskem na východě Ukrajiny.

Osmajev byl dříve lídrem pluku Džochara Dudajeva v čečenských válkách. V roce 2012 byl zatčen v Oděse a obviněn z plánování atentátu na Putina. Osmajev to odmítal a po revoluci na Ukrajině a útěku prezidenta Janukovyče do Ruska byl v roce 2014 propuštěn. Jeho manželka Amina Okujeva, ukrajinská doktorka a následně vojačka a politička čečenského původu po otci, která konvertovala k islámu, byla známa jako nekompromisní kritička Ruska a režimu Ramzana Kadyrova v Čečensku. V červnu 2017 došlo k pokusu o zabití obou dvou v Kyjevě. Osmajev byl raněn. V říjnu téhož roku byl na pár proveden další útok, Okujeva byla zastřelena dvěma ranami do hlavy, Osmajev byl opět zraněn, ale přežil. Dle dostupných informací oba věděli, že jsou terčem a jde jim o život.

Tento případ není jediný. V centru Kyjeva byl v březnu 2017 za bílého dne zastřelen ruský poslanec Denis Voroněnkov, který utekl z Ruska a veřejně kritizoval Kreml. Tvrdil, že je mu vyhrožováno smrtí a žádal ukrajinské úřady o ozbrojenou ochranu.

Došlo k zabití čečenského exulanta Zelimkana Changošviliho v Berlíně v srpnu 2019, nebo čečenského bloggera Imrana Alijeva v Lille ve Francii v únoru 2020. Oba posledně jmenované případy jsou vyšetřovány pro spojení s ruskými státními aktéry.

Ve světle uvedených příkladů je ostražitost v případě výhrůžek primátorovi Hřibovi a starostům Kolářovi a Novotnému na místě. Zvláště pokud jsou doprovázeny velmi emotivním chováním Ruska včetně mnohoznačného vyhrožování, že chování Čechů bude mít následky. Každopádně musíme chtít, aby ruští představitelé v čele s ministrem zahraničí Lavrovem jednali s českými protějšky a odsoudili absolutně nepřijatelné výhrůžky smrtí a pobídky k zabití směřované proti demokraticky zvoleným a zákonů dbalým českým občanům a politikům. Až potom budou na řadě jakákoli další témata.