Městský soud v Praze těžší váhy nepřilákal, povede jej tak Pokorná. Ženy tím v justici posílí | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Předsedkyně Okresního soudu Prahy 10 Jaroslava Pokorná se má od října stát novou šéfkou největší justiční instituce v zemi, Městského soudu v Praze, který právě pro hlavní město funguje jako krajský soud. Po úspěšném výběrovém řízení ji do funkce navrhuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), jmenovat by ji měl prezident Miloš Zeman. Je to stejné překvapení, jako když se před zhruba měsícem stal novým předsedou Nejvyššího soudu Petr Angyalossy. I u Městského soudu v Praze bychom totiž čekali, že jej povede těžší váha a soudce, který je výrazněji aktivní v právnické obci. Pokud ale bude do budoucna šéfkou Městského soudu v Praze právě Pokorná, znamená to rovněž posílení žen v justici.