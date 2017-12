„Mlátička z Václaváku“ aneb předseda Ondráček a morální kýč. Komentář Petra Kolmana

Jedním z českých aktuálně nejsledovanějších a nejdiskutovanějších témat je komunistický zákonodárce Ondráček a jeho „nevídaný“ kariérní postup. Aby se nám to v rámci pečení vánočního cukroví nepřipálilo, pardon, nepopletlo, připomeňme si, jak to nyní se Zdeňkem (brněnští čtenáři asi řeknou se Zdenálem) Ondráčkem v PSP vypadá.

Komunistický poslanec Ondráček zatím komisi pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů nepovede. PS PČR ho sice v úterý navzdory silné kritice veřejnosti nejprve zvolila, nicméně část poslanců a poslankyň pak ale předmětnou volbu zpochybnila. Volební komise podle nich špatně určila počet hlasů nutných ke zvolení. O vedoucím citované komise proto bude dolní parlamentní komora opět jednat dne 16. ledna 2018.

Známý komentátor Jindřich Šídlo trefně podotkl, že se tak stane v čase tzv. Palachova týdne, což je velká ironie osudu.

Není snad bloggera, novináře anebo politika (s výjimkou těch komunistických), který by neláteřil nad prachbídným stavem české politiky, když je schopná 28 let po sametové revoluci zvolit „komunistickou mlátičku“ do čela takové významné komise.

Namátkou připomenu jeden komentář: Volba Ondráčka ukazuje, že komunisti nejspíš pořád chtějí mlátit lidi, když své bývalé mlátičky nominují do vysokých funkcí. A desítky obdobných. Emoce a moralizování z českých médií a sociálních sítí přímo srší.

Vydám se proti mediálnímu mainstreamu a říkám: Zachovejme klidnou hlavu a nedělejme z komára (což je u komunistického poslance dvojnásobně trefné označení) velblouda.

Nejprve jako právník musím důrazněji upozornit, že předseda parlamentní komise (včetně té pro kontrolu GIBS) nemá žádné extra větší pravomoci nad rámec práv a povinností běžného člena komise. Prostě je nemá, je to de facto pozice symbolická. Pravda, za křeslo předsedy náležejí drobné finanční příplatky, což může být motorem pro některé, zejména ženaté zákonodárce. Nad rámec tohoto komentáře uvádím, že současný systém příplatků za různé předsedy a místopředsedy parlamentních komisí a výborů je ze své prapodstaty špatný a plodí zbytečné třenice o tyto posty.

Možná by bylo vhodné uzákonit, aby plat každého poslance byl roven platu soudce krajského soudu, a současně odbourat různé příplatky a náhrady. Pro laiky dodejme, že plat soudce krajského soudu je aktuálně o několik desítek tisíc korun vyšší, než je základní plat poslanecký, takže by k ohrožení nezávislosti našich poslanců nedošlo. A hlavně by odpadly zbytečné a nedůstojné politické strkanice o posty místopředsedů různých podvýborů a komisí.

Zpět k letitému komunistovi Ondráčkovi – víte, že zmíněná fyzická osoba byla v uplynulých čtyřech letech členem důležité komise pro kontrolu BIS? Protestoval tehdy někdo? Kde tehdy byli všichni dnes okatě moralizující? Navíc Ondráček byl roky členem ústavněprávního výboru. Prostě tam zasedal a spoluvytvářel podklady a stanoviska k našemu zákonu všech zákonů – tedy k Ústavě ČR. A všichni, tedy čest výjimkám, jsme mlčeli.

Za to dnes mnozí vyřvávají, jako by se citovaný Ondráček měl stát ne předsedou běžné komise v PSP, ale snad přímo ministrem vnitra či soudcem Ústavního soudu.

Nikdy jsem nebyl členem ni KSČ, ni KSČM, ani jsem „rudé“ nikdy nevolil, ale nynější aktivizace posledních spravedlivých zachránců demokracie mi přijde falešná a prázdná. Navíc skoro třicet let po revoluci.

Podtrženo a sečteno: Planě nemoralizujme!

Autor je právník a publicista

