Neflákejte to a nekličkujte, vyzval soud vládu. Babiš má problém, už mu nic neprojde jen tak | info.cz

GLOSA JANA JANUŠE | Městský soud v Praze dnes zrušil čtyři koronavirová opatření ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že to ale udělal až do budoucna, k 27. dubnu, fakticky se ani v příštích dnech nic změnit nemusí. Pokud tedy vláda zareaguje vydáním nových, lépe propracovaných a odůvodněných pravidel, a to podle krizového zákona. Lze očekávat, že se něco takového může stát, ostatně soud na to rovněž apeluje. Patrně by ale bylo nutné zároveň podržet nouzový stav.