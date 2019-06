Normandie, 6. června 1944. Tři čtvrtě století od „Dne D“ máme stále být za co vděční | info.cz

Na jaře 1944 vstupovala druhá světová válka do své závěrečné fáze. Japonci sice stále ještě vzdorovali Američanům, o výsledku války v Pacifiku bylo nicméně rozhodnuto – americké vítězství bylo jen otázkou času. Také na klíčové východní frontě nacistická armáda již pouze ustupovala před Sověty. Pro Stalina ale bylo s ohledem na rozsah a náročnost bojů i tak důležité, aby mu západní spojenci pomohli otevřením „druhé fronty“ ve Francii. Šestého června 1944, v tzv. „Den D“ (D-Day), se tak stalo: američtí, kanadští, britští, francouzští a další vojáci se v časných ranních hodinách vylodili na normanských plážích, čímž napsali jeden z nejpůsobivějších příběhů celé války. Dnes je to od legendárního výsadku, jenž dodnes má na život (nejen) v západní Evropě naprosto zásadní vliv, pětasedmdesát let, tři čtvrtě století.

Třebaže jsem jako kluk, zajímající se o dějiny a jako student historie věděl o otevření „druhé fronty“ „kdeco“, opravdu naplno, se vším všudy, jsem si historii vylodění i jeho důsledky uvědomil až v polovině devadesátých let minulého století. Právě tehdy, přesněji řečeno v roce 1994, jsem se totiž poprvé, náhodnou souhrou okolností, ocitl v Normandii v den, kdy se zde slavilo padesát let od slavného výsadku. Když už jsem byl jednou poblíž, neodolal jsem a zajel jsem se podívat na pobřeží, na Omaha Beach a na další známá místa. Zážitek (popravdě řečeno si nejsem jist, je-li to správné slovo) z onoho dne byl pro mě, tenkrát devětadvacetiletého mladého muže, ohromující.

Pláže a nedaleké hřbitovy byly plné Francouzů, Britů, Kanaďanů a dalších bývalých válečných spojenců, zejména Američanů. Amerických veteránů ve věku „sedmdesát plus“, „kluků“ – jak si mezi sebou říkali – kteří v řadě případů chodili jen s pomocí holí či berlí, nebo se pohybovali na motorizovaných invalidních vozících, „kluků“ bez nohou, bez rukou, s černými páskami přes oko, s nezhojitelnými jizvami ve tváři, skoro vždycky v doprovodu početné rodiny – s manželkami, dětmi a vnoučaty.

S několika z nich jsem mluvil a nebyl mezi nimi jediný, který by, navzdory tomu, že mu válka přinesla doživotní zmrzačení, litoval. „To bylo samozřejmé, chlapče,“ říkali mi, případně dodávali, že to „stálo za to“ a že by do toho „šli znovu“. Když potom na závěr ceremoniálu hráli francouzskou, britskou, kanadskou a americkou hymnu a když oni „kluci“ s holemi a na vozících salutovali, nebo si drželi pravou ruku na srdci, vzalo to u srdce i mě.

Dnes, po pětasedmdesáti letech, se můžeme za průběhem i za důsledky „Dne D“ ohlédnout bez emocí, s racionálním a tolik potřebným odstupem, jenž je ostatně třeba k hodnocení jakýchkoli historických událostí. I tak není o dalekosáhlém významu tehdejších událostí nejmenších pochyb. Jakkoli je nesporné, že k porážce nacistického Německa přispěl rozhodující měrou Sovětský svaz v „souboji titánů“ na východní frontě, otevření „druhé fronty“ v Normandii k němu nezanedbatelně přispělo (už jen tím, že nemalou část německé armády vázalo na západě) a navíc, fakticky vzato, rozhodlo o tom, jak bude vypadat poválečný život v západní Evropě.

Konkrétně řečeno rozhodlo o tom, že západní Evropa prožije následující tři čtvrtiny století ve zdánlivě samozřejmém míru, chráněna – v časech studené války a vlastně i dnes – americkým „jaderným deštníkem“, v do té doby nepoznaném blahobytu (včetně výhod plynoucích z existence velkorysého sociálního státu), ve světě bez hranic, v demokratickém politickém systému, kde vládnou právo a rovnost všech lidí před zákonem. Zkrátka, ve většině ohledů, v nejlepším možném světě, jaký si lze – přirozeně s vědomím všech problémů, které to s sebou nese – představit.

Právě na normanských plážích bylo na sklonku jara 1944 „krví posvěceno“ transatlantické partnerství, spojenectví mezi evropskými mocnostmi, v první řadě Velkou Británií, a Spojenými státy americkými. Právě tady umírali američtí, kanadští a další zámořští vojáci za osvobození Evropy, právě tady pokládali za naši budoucí svobodu život bezejmenní „vojínové Ryanové“ (známí ze Spielbergova velkofilmu), právě tady vznikaly zárodky budoucí svobodné Evropy.

Toto partnerství a spojenectví trvající dodnes přitom nebylo nikdy snadné, ba naopak. Navzdory všem „poutům“, která západní Evropu a Ameriku spojovala a spojují (pověstná Ties That Bind), si Američané i Západoevropané nezřídka, ne-li většinou, hleděli hlavně vlastních zájmů. Bylo tomu tak v době, kdy byl francouzským prezidentem generál Charles de Gaulle (1959–1969) usilující o co největší emancipaci své země na USA, v době, kdy se západoevropští politikové pod tlakem části veřejnosti pokrytecky vymezovali vůči „americké válce“ ve Vietnamu (druhá polovina šedesátých a první polovina sedmdesátých let minulého století), a je tomu tak i dnes, kdy ve Spojených státech vládne Donald Trump (2017–), razící heslo „Amerika na prvním místě“ (America First a Make America Great Again).

Z de gaulleovských časů pochází i historka, která je pro francouzsko-americké a obecně západoevropsko-americké vztahy příznačná. Když generál na počátku šedesátých let jednal o možném odchodu Francie z vojenských struktur Severoatlantické aliance, čímž Američany vyzýval rovněž k odchodu z Francie (vrchní velitelství spojeneckých sil v té době sídlilo poblíž Paříže) do Belgie, optal se ho údajně americký prezident Kennedy: „Mrtvé z Normandie si máme odvézt také?“ Ať už je příběh pravdivý či nikoli, vypovídá, jak jsem již naznačil, o západoevropsko-amerických vztazích mnohé. Američané měli nezřídka dojem, že si jejich spojenci dostatečně neváží toho, co pro ně za druhé světové války i po jejím skončení udělali, Evropané pro změnu obtížně snášeli americkou „aroganci“, americké „poručníkování“, „přehlížení“ či přímo „ignorování svých zájmů“ atd.

Navzdory tomu všemu, dokonce i navzdory tomu, že Donald Trump a „jeho lidé“ dávají poměrně zřetelně najevo, že americko-evropské spojenectví nemusí patřit mezi priority Washingtonu navždy, toto partnerství prozatím drží, uzavřené dohody platí a snad budou platit i dál. Jakkoli si nedělám o Trumpovi, o dnešní „Americe“, o jejích zájmech, záměrech a plánech žádné iluze (velmoc se zkrátka vždycky chová jako velmoc a první světová velmoc zvlášť), nevěřím, že by chtěli a dokázali zpřetrhat všechno, co země na obou březích Atlantiku už dlouho spojuje.

Spojené státy americké již svého vzniku na konci 18. století byly a dodnes jsou demokratickou zemí, jakkoli se v některých ohledech jedná o „jinou“ demokracii, než jaká je ta „naše“ evropská. Je to země, kde nevznikl ani komunismus, ani fašismus či nacismus, veliká, v podstatě svobodná země, jejíž synové přišli do Evropy během posledního století hned dvakrát umírat ve válkách, s jejichž rozpoutáním neměli nic společného. Současně to ale je, jak jsem už řekl, supervelmoc, jež často bez skrupulí prosazuje ve světě svoje zájmy. Ze srovnání s jinými velmocemi, ať už v minulosti či dnes (komunistický Sovětský svaz, nacistické Německo, současná Čína) nicméně pořád vychází velmi dobře.

Šestý červen 2019, den, kdy si připomínáme tři čtvrtě století od vylodění spojenců v Normandii, je tak skvělou příležitostí k tomu vzdát mrtvým i těm, kteří přežili, hold a poděkovat jim, a také k tomu, abychom si uvědomili, jak cenná jsou „transoceánská pouta“ pro nás Evropany a snad i pro Američany. Pro nás všechny, kteří věříme v demokracii, ve společnou budoucnost a ve svobodný svět, ve kterém se nám, opakuji, všem problémům, těžkostem a nespravedlnostem navzdory, dobře žije.