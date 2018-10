ODS aneb jistota na pravici. Komentář Alexandry Udženija

Z výsledků letošních komunálních a senátních voleb je patrné, že ODS je zpět v roli hlavní pravicové síly v této zemi a je jedinou reálnou opozicí vůči vládnímu hnutí ANO. Touha lidí po svobodě, férových a jednoduchých pravidlech podnikání, obraně tradičních hodnot, střídmosti ve vydávání zákonů a regulací a rozpočtové odpovědnosti je z voleb patrná. Přesně pro tyto občany je ODS alternativou k ostatním stranám.

Naplňuje mě to optimismem, neboť to vypadá, že by se politice mohl vrátit zpátky její obsah. Znovu by se mohla stát soubojem ideí a myšlenek a ne jen prázdných marketingových frází a ukřičeného aktivismu. To by byla pro všechny občany v naší zemi dobrá zpráva.

Ještě jednou mi tedy dovolte poděkovat všem voličům, podporovatelům i samotným kandidátům za tuhle naději. Teď nás v ODS čeká spousta práce, abychom tu hráz proti levicové vládě a ukřičenému aktivismu postavili co nejpevnější. S vaší podporou na tom budu pracovat v plném nasazení a na tu práci se velmi těším.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč.

Alexandra Udženija je poslankyně a první místopředsedkyně ODS.