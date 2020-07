Pečinka: Komunisti přiostřili své požadavky. Přichází éra státního kapitalismu? | info.cz

KOMENTÁŘ BOHUMILA PEČINKY | Za nezájmu médií se ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně sešly kompletní reprezentace ANO a KSČM. Bylo to přesně dva roky od podepsání tzv. tolerančního patentu, díky němuž komunisté podporují Babišovu menšinovou vládu ANO a ČSSD. Tahle schůzka přece jen byla kvalitativně jiná. Komunisté si před dvěma lety prosadili sedm podmínek tolerance vlády. Šlo o tak neurčitá sdělení, že většinou souzněla s vládním programem.

Když člověk četl vágní věty typu trvalý růst minimální mzdy, valorizace důchodů nebo udržení kvalitní a dostupné zdravotní péče, muselo mu být jasné, že jde o alibi pro komunistické voliče ve stylu „my budeme předstírat, že po vás něco chceme a vy se budete tvářit, že nám to dáváte. Přitom si budeme dělat svoje soukromé kšefty.“

Setkání před několika dny však bylo v mnoha směrech zlomové. Komunisté totiž přiostřili své požadavky, které shrnuli do pěti bodů: vytvoření jedné zdravotní pojišťovny, převod vodáren do rukou státu, založení státní banky, zavedení solární daně a pět týdnů dovolené.

Odhlédněme od posledních dvou populistických hesel. Jestli se však podaří prosadit první tři požadavky, bude to výrazný pokus nasměrovat Česko k jinému modelu kapitalismu než dosud.

Možná nejpropracovanější program mělo hnutí ANO v oblasti zdravotnictví. Dnes v mnoha kruzích odmítaný Adam Vojtěch přesně věděl, jak by měl fungovat trh a zdravotní pojišťovny a tuto vizi včlenil i do Babišovy předvolební knihy O čem sním, když náhodou spím.

Dnes si komunisté prosadili, že zdravotní pojišťovny budou sloučeny do jedné a to ve dvou krocích. Nejdříve bude sloučená vojenská a ministerstva vnitra a pak ostatní. Adam Vojtěch dostal už jen za úkol vypracovat postup. To je velké popření sebe sama.

Na čtvrteční schůzce také bylo řečeno, že už byly vyčleněny peníze na výkup soukromých vodárenských společnosti do rukou státu. Neurčitá podmínka z roku 2018 najednou získala jasný obrys. Nikdo zatím neřekl, za jakých podmínek se to bude odehrávat? Půjde o částečné zestátnění? Kdo bude určovat cenu? A co přijde na řadu po vodárnách?

Úplně novou podmínkou je vytvořit státní banku na bázi České pošty. Tady už do politiky promlouvá nová podnikatelská vrstva kolem Hradu, SPD a KSČM, která se nemůže normální cestou dostat ke komerčním úvěrům. Navzdory tomu, že stát už dnes má možnost garantovat splácení půjček. Zájmy zkrachovalých firem typu Smart Wings si však vynucují vytvoření nové státní banky, která bude zdrojem privilegovaného úvěrování.

O čem tyhle tři věci svědčí?

Jde o jednoznačné nastoupení francouzské cesty budování státního kapitalismu. Tento model je založen na dominanci velkých státních firem tzv. národních šampiónů, nad nimiž drží vláda ochrannou ruku a poskytuje jim protekční úvěry ze státem ovládaných bank. Francouzi se kvůli tomu dostávají do rozporů s protimonopolním zákonodárství EU, které se snaží neustále rozvolňovat. Cílem je pak nechat růst „národní šampiony“ do globální velikosti.

Odvrácenou stranou tohoto systému je obrovská korupce, deformace trhu, regulace přirozené cenotvorby, takže nakonec už nikdo nemá přesné informace, jaké jsou skutečné potřeby. V takovém modelu jsou sociální vazby důležitější než podnikatelské inovace.

Existuje poměrně malá hranice mezi státním kapitalismem a státním socialismem. Platí však jedna věc: když začnete zestátňovat zdravotní pojišťovny a vodárenství a to za potlesku vedení státní banky, nikdy si nedáte hranice, kdy skončit. Přeskočí to záhy na energetiku a další oblasti.

Jestli si máme vzít z 20. století nějaké poučení, pak toto: základem všech svobod, včetně svobody projevu, jsou ekonomické svobody. Stručně řečeno, každá svoboda musí mít svůj ekonomický základ. Postátňováním ekonomických aktivit vzniká podhoubí pro nástup nového typu podnikatelů a byrokracie, které budou určovat, co se smí a nesmí.

Z té čtvrteční schůzky nás jednou všechny bude hodně bolet hlava.