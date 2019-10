Pešek: Důchodový systém bude praskat ve švech. ČSSD se proto znovu vrhá na „rekordně ziskové“ banky | info.cz

Jak ale ukázala debata v nedělních Otázkách Václava Moravce, není to jen neschopnost vidění reality, co levicové spektrum české politiky – a nikoliv pouze ČSSD – sužuje. Názorně to potvrdila dvě z probíraných témat, tedy důchodová reforma a s tím (ne)související sektorová, prozatím bankovní daň. Nejdřív k tomu prvnímu.

Ministryně Maláčová přiznala, že už jen termín „důchodová reforma“ jí připadá jako cosi nepatřičného. „Reforma pro mě znamená hazard s důchody a privatizaci. A to my jako sociální demokracie nechceme.“ Nakonec se ale termínu „reforma“ houellebecqovsky podvolila a v půli prosince se dočkáme jejích představ, co by to mělo obnášet. Zatím víme cosi o představě ohledně nultého pilíře, který by znamenal minimální důchod, pochopitelně bez ohledu na příjem. A o špatném druhém pilíři, který se tu snažily zavést „zlotřilé“ pravicové vlády.

I paní ministryně si je ale vědoma, že špidlovské „zdroje jsou“ nebude u důchodového systému platit věčně. Přestože tu máme Komisi pro spravedlivé důchody, což už z jejího názvu předurčuje jistý problém. Řešení je naštěstí stále po ruce – sektorová daň. V první řadě je potřeba si posvítit na finanční domy. „V prvním pololetí tohoto roku měly banky zase rekordní zisky, 45 miliard jenom za první pololetí, to je prostě nevídané ve vyspělých civilizovaných zemích,“ vysvětlila Jana Maláčová s patřičným důrazem na slovo „rekordní“.

Minimálně v tomto ohledu mohou sociální demokraté hledat oporu u jinak opozičních Pirátů. Tedy alespoň jak vyplývá ze slov další diskutují v nedělní debatě ČT, první místopředsedkyně této strany Olgy Richterové. „Rozhodně je to něco, o čem se chceme bavit,“ pravila s odkazem na sektorovou daň a dovětkem, že u spousty právnických osob jsou daně „neúměrně nízké“ a „odliv kapitálu z naší republiky je obrovský“. Dobré vědět.

Jenže nemusí jít jen o odliv kapitálu, ale i o odliv firem. Tedy pokud by se jim daně neúměrně zvyšovaly, jak podotkla třetí diskutující dáma, hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská: „Upozorňuji, právnické osoby mají rychlé nohy. Pokud budete zdaňovat právnické osoby příliš, utečou.“ Tak uvidíme.

A i vysvětlení je po ruce: „Jak v naší zemi proběhla privatizace v 90. letech, tak tady je obrovský podíl zahraničních firem a ty se logicky snaží mít co nejvyšší zisky,“ uvedla Olga Richterová. Jenže co naplat. „Pan premiér nehorázně vychází vstříc bankám,“ vysvětlila místopředsedkyně Pirátů s ohledem na tzv. rozvojový fond – neplést s výpalným – který finančním domům „nabídl“ Andrej Babiš. Bojovného ducha v tomto ohledu má i ministryně Maláčová: „Myslím si, že bychom se neměli před bankami plazit.“

A následně uklidnila všechny, kdo by se báli, že sektorová daň by byla jen dalším nesystémovým opatřením: „Sektorová daň není jen o bankách, je to i o dalších odvětvích.“ Takže, kdo další si vytáhne krátkou sirku?

Komentář vyšel na webu Reflex.cz >>>