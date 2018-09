Pískání na Babiše, pokřik na Zemana. Co když je slušné se někdy ozvat? Komentář V. Dostála

Stejně jako musí Andrej Babiš počítat s tím, že se na něj bude pískat, dobrých důvodů pro to existuje bezpočet, musí být také prezident Miloš Zeman připraven na projevy znechucení a odporu. Navíc by si už mohli zvyknout, žijeme v demokracii a k té projevy nesouhlasu patří. Třeba i na pietní akci nebo při včerejším zahájení školního roku, kdy někteří z rodičů na jedné z pražských základních škol dali najevo nesouhlas s přítomností prezidenta. Babiš a Zeman si navíc servítky nikdy nebrali a nemůžou tudíž očekávat, že se s nimi bude zacházet v rukavičkách.

Je absurdní, pokud se mluvčí prezidenta dožaduje po jiných slušného vychování. Protože pokud bychom hledali způsob, jak co nejstručněji charakterizovat naši hlavu státu, nejspíš bychom se dopracovali k něčemu na způsob, že jde o stárnoucího mstivého člověka, který má stále viditelnější problémy s citem pro míru. A slušné vychování, to snad neměl nikdy. Libuje si ve svém hulvátství, vždy rád provokoval, pro urážky a zesměšňování svých oponentů taky nejde daleko. Namísto věcného dialogu dává přednost nálepkování a demagogii. Premiér to má podobně: je mužem bez skrupulí, kromě vysokého pracovního nasazení ho zvýhodňuje především fakt, že si dovolí prakticky cokoli.

Kde jiný cukne, tam Babiš přitlačí na pilu. Je schopen překrucovat, popřít sám sebe, útočit na okolí. Nezná stud, není hodnotově ukotven. Tudíž se nezdržuje třeba otázkou, zda je konzistentní. Účel u něj světí prostředky. Dokonale se to projevilo při pietě k výročí srpna 1968. Mluvil o hodnotách, kterými se prakticky nikdy neřídil. Zmínil perzekuci, která se ho za normalizace nedotkla, hovořil o obětech, aniž by tehdy cokoli obětoval.

Vzpomínal na Věru Čáslavskou a její gesto odporu při Olympijských hrách v Mexiku, aniž by se její statečnosti byť o píď někdy přiblížil. Babiš nadto dával tónem mluvy najevo absolutní nezúčastněnost. Mluvil mechanicky, byť na vteřinu z něj nebyla cítit jediná emoce. Svým slovům nemohl věřit ani on sám, natož kdokoli z těch, kdo ho poslouchali. Naplno se už zase vyjevilo, že ho bude jeho minulost při podobných akcích dobíhat. Je typem člověka, který chtěl být úspěšný a byl by jím bez ohledu na politický režim. Kdo chce, přinejmenším tuší, jak nevybíravým způsobem jedná se svou konkurencí.

Těch svědectví už není málo. Z byznysu i politiky. Babiš proto musí počítat s projevy občanské neposlušnosti. A je vlastně s podivem, jak krotce si zatím jeho kritici, které naposledy bez důkazů označil za zaplacené, počínají. I Zeman by si zasloužil nepoměrně silnější protitlak. Ostatně historie si bude oba dva právem připomínat jako architekty stávajícího uspořádání. Je to jejich společné dílo. Tím vším ale v žádném případě nemá být řečeno, že nerozumíme motivacím jejich voličů. Hodnocení poměrů závisí na sociální pozici, a svět se jinak jeví z metropole, a jinak z periferie.

Zrovna tak musí každý příčetný uznat, že politická expanze Babiše a nástup – anebo spíše návrat – Zemana, nejsou příčinou naší politické krize, nýbrž jejím produktem. Pokud by neselhala prakticky kompletní polistopadová politická elita, měli by to o dost složitější. Oba jsou systémovou reakcí na úpadek polistopadových politických stran a diskreditaci politiky v jejím tradičním pojetí. Ostatně Václav Havel tady mluvil o mafiánském kapitalismu už v prosinci roku 1997.

A nutno také podotknout, že snad až na výjimky tady zatím nikdo nenašel recept, jak tomuto tandemu čelit. Pochopit je totiž potřeba příčiny jejich vzestupu, k čemuž nám rudé trenky připnuté nebo zavěšené kdekoli popravdě příliš nepomůžou. Pokud ale příznivci Zemana a Babiše napadají jejich kritiky s odkazem na slušné vychování, jak to naposledy včera učinili Jiří Ovčáček nebo Michal Hašek na sociálních sítích, je to nonsens. Může to být totiž přesně obráceně: právě proto, že lidé mají slušné vychování a svým dětem chtějí dávat příklad, musejí se aspoň občas ozvat.