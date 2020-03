Půr: Boj o kandidáty do Rady ČT jde do finále. Poslanci, hlasujte o nich veřejně! | info.cz

Není žádným tajemstvím, že tím, kdo do značné míry rozhoduje o volbě členů rady, je předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Kdo chce uspět, musí jej přesvědčit, a proto za ním v uplynulých dnech údajně vyrazil i šéf České televize Petr Dvořák se seznamem kandidátů, kteří se vedení televize příliš nezamlouvají.

Podle informací od několika vládních poslanců je zřejmé, že velmi slušné šance na zvolení do Rady ČT má ekonomka Hana Lipovská, která má – mimo jiné – blízko k Trikoloře Václava Klause mladšího a jejíž nominace vzbudila před časem v některých kruzích silné pobouření. Poslanci vládního i opozičního tábora se ovšem shodují, že její vystoupení na volebním výboru bylo zdaleka nejlepší. Dá se očekávat, že do rady pronikne ještě další ekonom. Bude se rozhodovat mezi Vladimírem Pikorou a bankéřem Pavlem Kysilkou, jehož prosazení si jako prioritu stanovili Starostové a nezávislí.

Nejisté jsou šance dalšího mediálně propíraného kandidáta – Luboše Xavera Veselého. „Píše hodně občanů, kteří si přejí, aby Xaver v radě usedl, a jak vnímám náladu na klubu, tak ta šance je podle mě velká. Bavím se i s kolegy z jiných stran a můžu říct, že Xaver má podporu i u části poslanců ODS,“ řekl INFO.CZ pod podmínkou anonymity poslanec hnutí ANO. O jeho šancích na úspěch nicméně rozhodne právě Faltýnek a komplexnější dohoda, která bude předcházet samotnému hlasování.

Tato dohoda mezi vládním a opozičním táborem ovšem vůbec nevzniká lehce a nedá se vyloučit, že by se mohl opakovat scénář z tajné volby ombudsmana, kdy byl poměrně překvapivě zvolen Stanislav Křeček. Opozice prosazuje zejména volbu bývalého šéfa vydavatelství Vltava Labe Media Michala Klímy a ekonoma Jiřího Schwarze. První z nich získal v úvodním kole, kdy se vybírala užší skupina postupujících kandidátů, vůbec nejvíc hlasů. Neznamená to ale, že uspěje i teď a že bude zvolen.

Zástupcům opozice se některá jména, která navrhuje vládní tábor, nelíbí. Jde například o bývalého šéfa zpravodajství ČT Romana Bradáče, jehož podpora mezi poslanci ANO je velmi silná. Nacházíme se tak v situaci, kdy se volba do Rady ČT může přehoupnout na jednu, nebo druhou stranu. Buď budeme svědky zákulisní dohody ohledně vzájemné podpory vybraných kandidátů, nebo situace, kdy ANO a jeho spřízněné strany převálcují zbytek sněmovny a protlačí své favority.

Celému procesu by výrazně prospělo, pokud by poslanci ustoupili od tajného hlasování. Není důvod, proč by veřejnost neměla vědět, kdo koho volil do rady momentálně nejsledovanější televize. Navíc se zbavíme únavného svalování viny „na druhého“, pokud by rada v novém složení nefungovala tak, jak se od ní očekává.