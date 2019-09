Půr: Komise se snaží s Českem vyběhnout. Neměli bychom si to nechat líbit | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Respektovaný zpravodajský web Politico, jehož evropská variace se zabývá především děním v Bruselu, přinesl v úterý zprávu , že Věra Jourová by mohla mít v nové Evropské komisi na starosti „vládu práva“, boj s dezinformacemi či nenávistnými výlevy na internetu. Řadu odpůrců premiéra Andreje Babiše to nepochybně pobavilo, ale pro Česko by to nebyla nikterak dobrá zpráva. Že se tak skutečně stane, není podle informací INFO.CZ vůbec jisté.

Informace, kterou uvádí Politico, je už zhruba tři týdny stará a Andrej Babiš navržené portfolio podle důvěryhodných zdrojů odmítl. Není ostatně divu. Česko by se pravděpodobně s „vládou práva“ nakonec smířilo, ale musela by to doprovázet i funkce místopředsedkyně Evropské komise. Nic takového ovšem šéfka budoucí EK Ursula von der Leyenová nenabídla a celý postup tak zavání spíše jemnou provokací Visegrádské čtyřky. Dostanu se k tomu o pár řádků níže…

Funkce místopředsedkyně je pro Česko zřejmě ztracená, protože ji „v regionu“ nejspíš uhájí Slovák Maroš Šefčovič. Babiš chtěl dlouhodobě pro českou eurokomisařku vlivné ekonomické portfolio, kterým „vláda práva“ jednoznačně není. Není to ani z poloviny tak silný úřad, jaký měla Jourová v dosluhující komisi, kde se starala o spravedlnost a práva spotřebitelů.

V nové funkci by jí prakticky chyběly pravomoci, byť by to byl mediálně výrazný úřad. Jourová by se ale spolu s tím dostala do značně nekomfortní situace. Za prvé by si mohla vysloužit nálepku hlavního cenzora Evropské unie – regulace fake news a nenávistných projevů je velmi ošemetná a při velikosti předních technologických firem prakticky neproveditelná. Tedy rozhodně ne těmi cestami, kterými se o to dosud EU i národní státy pokoušely.

Za druhé by to znamenalo, že by se česká komisařka často dostávala do sporu s konzervativními vládami v Maďarsku či v Polsku, které se v bruselském srdci EU rozhodně netěší podpoře. Byla by to v podstatě ideální příležitost jak vrazit klín do fungování Visegrádské čtyřky, která v Bruselu rovněž neoplývá přehnanou popularitou.

Zda to je od německé šéfky komise úmysl, se nikdy nedozvíme, ale klín v soukolí V4 rozhodně není v českém zájmu. Babiš učinil dobře, když nové portfolio pro Jourovou odmítl. Teď uvidíme, jak na to von der Leyenová odpoví. Pokud se žádné její reakce nedočkáme, nebude to pro Prahu dobrý signál o ochotě nové Evropské komise a její vstřícnosti do budoucna. Premiérovi by pak nezbývalo, než tuto volbu přijmout a s ekonomickým resortem pro Jourovou se rozloučit. Stala by se z ní eurokomisařka dohlížející mimo jiné na „neposlušné“ kolegy Česka z V4.