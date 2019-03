Půr: Konec neomezené nadvlády Facebooku a Googlu nám umožní napravit některé chyby | info.cz

Byl jsem včera na shromáždění, které pořádala platforma, jež reformu podporovala od samého začátku. Vystupovali na něm hudebníci, filmaři a novináři. Nechyběl ani válečný zpravodaj AFP Sammy Ketz, který před časem zveřejnil emotivní dopis o rozkladu novinářského řemesla pod tlakem technologických firem. V případě hudebníků jde často o jedince, jejichž hudbu sdílí na internetu hromada lidí, ale oni z toho nemají ani korunu. Filmaři jsou stejný případ. Podívejte se na portály Ulož.to či Hellspy. To, co tam najdete, je práce lidí, kteří do filmů či seriálů investovali hodně peněz a času, ale nedostali odpovídající plat. To samé se týká spisovatelů a celé řady kreativních profesí.

Všichni výše zmínění tvoří hodnoty, na nichž stojí celá Evropa. Na druhé straně stojí americké firmy, které neplatí daně, nezveřejňují žádné údaje, nevyrábí vlastní obsah a celý náš život je závislý na algoritmech, o jejichž fungování má přehled jen několik vybraných jedinců. Jsou to algoritmy, které rozhodují o tom, co nakoupíte, co vaše dítě uvidí na internetu, jaké zpravodajství vám Google či Facebook zobrazí. Svět bez algoritmů si už nelze představit, ale to neznamená, že bychom neměli získat kontrolu nad vlastními životy.

Možná jste včera viděli prezentaci společnosti Apple, která uvádí na trh platební kartu. Google investuje masivně do umělé inteligence, Amazon vám doručí naprosto všechno a Facebook vás naučí nenávidět všechny okolo. Je zřejmé, že tito obři se roztahují stále více. Kromě toho, že mají obrovský kapitál, mají také konkurenční výhodu, kterou jim dává neexistující regulace na internetu. Akutně tak hrozí, že naše životy ovládnou čtyři firmy, díky nimž bude náš život možná pohodlný, ale rozhodně nebude hodnotný. Budou o něm totiž rozhodovat jen akcionáři těchto firem. A to nechcete, jakkoliv vám je reforma autorského práva protivná.

Z pohledu médií, které zastupuji, nemám problém přiznat, že jsme udělali chybu. Udělali jsme chybu, že jsme výše zmíněným uvěřili. Uvěřili jsme jim, že nám přinesou návštěvnost, která nám přinese peníze. A budou to dělat všechno zadarmo. Stali jsme se závislými na jejich dobré vůli a teď se potácíme v agonii, náš byznys vytrvale padá a nemůžeme najít cestu ven.

Reforma autorského práva je ono pověstné světlo na konci tunelu. Světlo, které nastavuje alespoň nějaká pravidla pro firmy, které se žádnými pravidly neřídí. Je to také jenom začátek. Ke světlu vede ještě poměrně dlouhá cesta, která musí skončit dříve či později rozdělením jmenovaných firem. Na jakémkoliv jiném segmentu trhu by takto silné a de facto monopolní společnosti nemohly existovat. Souhlas Evropského parlamentu je splněným bodem číslo jedna. Pro novináře, hudebníky, filmaře či spisovatele už ovšem navždy dnešní den zůstane dnem nezávislosti. Dnem, kdy se ukázalo, že je možné napravit staré chyby a prvním krokem k odstřihnutí se od závislosti na technologických gigantech.