Půr: Koronavirus odhalil limity politického marketingu. Vítězí staří harcovníci | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Když jsem před takřka třemi lety přistál v Pekingu, po několika schůzkách s místními byznysmeny mě nejvíc překvapilo, že z Česka znají dva lidi – Miloše Zemana a Jaroslava Tvrdíka. Zemana logicky jako prezidenta, kvůli němuž jsou ochotni omezit výrobu, aby v čínské metropoli bylo dýchatelně, a Tvrdíka jako muže, s nímž jsou ochotni jít kdykoliv do baru ti nejvýše postavení z nich. V podstatě malicherná historka s odstupem času ukazuje, jak takové detaily a zejména vztahové sítě mohou hrát rozhodující roli v krizových situacích.

Deník N a web Seznam Zprávy zveřejnily pozadí operace, která Česku s největší pravděpodobností zajistí dostatek roušek, respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu na několik následujících týdnů. Je zcela zřejmé, že nic podobného by se neodehrálo bez Zemana, Tvrdíka, Hamáčka,Rusnoka či Prymuly. Tedy bez zkušených harcovníků, které můžete nesnášet, ale nemůžete jim odepřít značné životní zkušenosti a rozsáhlé kontakty.

Pozadí poněkud divokého nákupu zdravotnického materiálu odhaluje také selhání ministerstva zdravotnictví a samotného premiéra. Je zjevné, že Česko-čínská komora v čele s Jaroslavem Tvrdíkem varovala českou vládu, že nemá dostatek ochranných pomůcek, když zjistila, že zásilka humanitární pomoci do Číny se skládá v podstatě jen ze zahraničních zásob. Proto ministr vnitra Jan Hamáček podle rozhovoru na webu Lidovky.cz žádal po vládě vyhlášení nouzového stavu už na začátku března, což kabinet Andreje Babiše odmítl a my všichni jsme tak v boji s pandemií koronaviru ztratili minimálně týden.

Ministerstvo zdravotnictví se pokusilo samostatně nakoupit několik milionů roušek a respirátorů, ale neuspělo, protože nebylo schopné objednávku dokončit. Premiér pak zjevně lhal, když říkal, že Číňané nás podvedli a přišli jsme tak o pět milionů kusů ochranných pomůcek. Z výše uvedených článků je zjevné, že sám musel situaci žehlit u čínského velvyslance, aby následující záchranná operace měla vůbec šanci na úspěch. Tady je nicméně třeba ocenit, že alespoň tohle udělal.

Rusnokovi lidé v České národní bance mezitím vymysleli způsob, jak Číňanům zaplatit, Hamáček, Tvrdík a Zeman dojednali vše potřebné s Číňany a zrodil se tak snad nejméně pravděpodobný záchranný tým na světě. Můžeme započítat i náměstka ministra zdravotnictví a šéfa krizového štábu Romana Prymulu, bez něhož by vláda jen těžko dostatečně rychle (to je třeba přiznat k dobru) přijímala některá razantní rozhodnutí. A to se ještě nachází v situaci, kdy mu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podle informací z důvěryhodných zdrojů INFO.CZ v podstatě vytrvale háže „klacky pod nohy“.

Samozřejmě, že teď je do jisté míry zbytečné svalovat vinu jeden na druhého, protože k vyšetření těchto událostí dojde až krizi společně překonáme. Nicméně si pro budoucnost zapamatujme, že můžete mít sebelepší prezentaci na sociálních sítích, můžete mít sebelepší billboardy, sebelepší prezentaci, ale ve výsledku vám to může být úplně k ničemu. Ne nadarmo orodujeme na INFO.CZ za tradiční strany. Tradiční totiž v tomto případě znamená, že zajišťují kontinuitu. V jejich čele stojí lidé, kteří se znají, dokážou se dohodnout a ve výsledku tak přinést nějaký benefit pro všechny. Samozřejmě, že jsou spojeni s kauzami, ale jak víme, i ty se často zdají s odstupem malicherné.

Jan Hamáček udělal hromadu věcí špatně, ale když jej skutečně potřebujeme, chová se tak, jak očekáváte. Je jednoznačně výhodou, že je kariérní politik, což mu je mnohými vyčítáno. Také Roman Prymula udělal v minulosti chyby a některá kontroverzní rozhodnutí, ale chová se teď tak, jak očekáváte. O Jaroslavu Tvrdíkovi nemluvě. Jeho pověst je možná pošramocená, ale jde a vyjednává, aby pomohl.

To všechno jsou lidé, kteří by už „nemuseli“. Hamáčkova strana se dlouhodobě potácí na hranici zvolení, Prymula byl na odchodu z ministerstva kvůli rozporům s Adamem Vojtěchem a Tvrdík si už také v mediálním a veřejném prostoru vyslechl dost hanlivých označení. Proti nim stojí jednoznačně dominantní hnutí na vrcholu sil s nezpochybnitelným lídrem, kterého jen tak nějaká kauza nesmete. Ale jak rovněž dlouhodobě upozorňujeme, ANO politice dominuje/dominovalo v době blahobytu. V době, kdy vlastně nemůžete nic zkazit, protože mimo jiné předchozí vlády tradičních stran musely Česko provést hlubokou hospodářskou krizí a vy jste řadu let mohli sklízet bezpracně plody jejich práce.

Momentálně nedokážu vůbec říct, jestli se po krizi způsobené pandemií koronaviru změní vnímání politiky, ale pevně v to doufám. Je klidně možné, že současné populisty vystřídají ještě horší populisté. Ale nezapomínejte. Lejno pořád zůstává lejnem, byť ho naleštíte sebelíp. Současná krize je hrozná, ale na druhou stranu vidíme krystalicky čistě. Národ je semknutý, pomáhá si. Lékaři a zdravotní sestry navzdory nedostatku ochranných pomůcek nasazují dnes a denně životy za všechny ostatní. Některé firmy se chovají fantasticky, někteří politici skutečně makají. Pamatujme si každou sekundu toho, co se teď děje. A hleďme, abychom ani v budoucnosti nesešli z cesty, přestože bude náš výhled zahalený v mlze.