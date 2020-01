Půr: Proč rezignoval šéf ČTÚ a proč se brzy ukáže, že má pravdu? Spletitý příběh aukce 5G | info.cz

Vláda Andreje Babiše dlouhodobě tvrdí, že do Česka přivede čtvrtého mobilního operátora, který srazí ceny mobilního připojení k internetu. K tomu měla přispět aukce kmitočtů, která se měla uskutečnit už v minulém roce, ale nakonec se tak nestalo. V zákulisí se dlouho „šuškalo“, že nejvážnějším uchazečem o čtvrtého operátora je Sazka miliardáře Karla Komárka. Ta se také zapojila do připomínkového řízení k aukci a velmi podobné připomínky poslalo i ministerstvo průmyslu a obchodu. ČTÚ ovšem drtivou většinu připomínek odmítl.

V podstatě ve stejné době parlament schvaluje zdanění loterií, které zasáhne právě Komárkovu Sazku a miliardář následně stahuje inzerci z Babišova vydavatelství MAFRA. Na první pohled se nabízí, že existuje vztah mezi čtvrtým mobilním operátorem a zdaněním loterií, ovšem důkaz pro něco takového dodnes neexistuje a nikdy pravděpodobně existovat nebude. Každopádně ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) aukci na podzim odložil a příchod čtvrtého operátora je tak zatraceně daleko, pokud k němu vůbec někdy dojde.

Kdokoliv by chtěl vybudovat čtvrtého operátora, musí se mu značný náklad za dražbu kmitočtů v budoucnosti vrátit, což není vůbec jisté. S dražbou kmitočtů přichází navíc i nutnost vybudovat další infrastrukturu za miliardy korun, přičemž marže v telekomunikačním odvětví dlouhodobě klesají. Je to vysoce regulované odvětví, kde příležitostí k zisku nezůstává mnoho. Nicméně je tu stále slib Andreje Babiše, že další operátor přijde. Celá aukce je tak v podstatě jen politický a marketingový fígl, jak dostát slibům ministerského předsedy.

V tu chvíli přichází do hry ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Karla Havlíčka a žádá změnu podmínek aukce. Hlavním trumfem má být takzvaný národní roaming. To znamená, že čtvrtý operátor by využíval infrastrukturu stávajících operátorů za velmi výhodných podmínek, čímž by získal konkurenční výhodu proti stávajícím hráčům. Je téměř jisté, že podobnou soutěž by kterýkoliv antimonopolní orgán shodil ze stolu. Stačila by jedna stížnost. Jaromír Novák se pod to odmítl podepsat. A dobře udělal.