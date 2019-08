Půr: Trump hraje s Čínou předvolební vabank, nám nezbývá než se modlit a doufat | info.cz

KOMENTÁŘ MICHALA PŮRA | Americké ministerstvo financí v pondělí označilo Čínu za měnového manipulátora. To vrcholní představitelé USA udělali naposledy v roce 1994 a je to jen další důkaz, že obchodní válka s Čínou se dostává do kritické fáze. Nesmíme ani zapomenout, že Číňané aktuálně zakázali dovoz zemědělských výrobků ze Spojených států, jak jsme před časem předvídali. Každopádně v současnosti neexistuje důležitější světová událost, která zásadně ovlivní globální dění a bude mít citelné dopady i na nejbližší budoucnost Česka.

Poslední vývoj by měl být varování. Čínský juan se propadl na nejnižší úroveň za posledních 11 let, za což si Čína vysloužila označení „měnový manipulátor“. V praxi se tamní vývoz dostal do výhody a obrovské deficity ve vzájemném obchodu s asijskou velmocí, které se americký prezident Donald Trump snaží vymýtit, naopak ještě vzrostou. V reakci na poslední dění padaly takřka všechny trhy a dá se čekat, že tato situace může ještě pár dní pokračovat. Rostou naopak ceny zlata, což ukazuje na to, že investoři přesouvají peníze do bezpečí. Existuje tak hned několik ukazatelů, u nichž není divu, že vyvolávají neklid. Nejenom obchodní, ale i politický.

Jak jsme již upozorňovali, Trump se nepochybně snaží Čínu přibrzdit v rozletu, aby nemohla ohrozit dominanci Spojených států. A to nejenom na obchodním poli. Otázkou zůstává, zda kroky, které činí, činí dobře. Dokážu si představit, že jeho boj s Čínou může vyvolávat sympatie i u jeho odpůrců, ale současný vývoj nám příliš optimismu nedává. Označení „měnový manipulátor“ americká vláda použila na základě zákona starého 30 let a může díky tomu přijmout celou řadu dalších odvetných opatření. Do celé věci se Trumpova administrativa snaží zatáhnout i Mezinárodní měnový fond, když jej vyzývá k akci proti Číně. Je to ovšem MMF, jenž před třemi týdny dospěl k názoru, že kurz juanu odpovídá stavu čínské ekonomiky a naopak dolar je nadhodnocený o 12 procent.

Je klidně možné, že Čína poslala juan uměle dolů, ale nedá se říct, že by USA držely v ruce hromadu důkazů. Pokud budeme nestranní, musíme konstatovat, že čínská ekonomika zpomalila a cla, která na ní uvalují Američané, mohou znamenat citelné problémy. Logickou reakcí trhu by tak bylo právě oslabení juanu. V minulosti přitom nebylo mnoho momentů, kdy jsme mohli říct, že kurz čínské měny odráží skutečný stav věci. Na druhou stranu není divu, že se to Trumpovi nelíbí. Nižší kurz juanu zlevňuje čínský export a výrazně limituje dopad cel, která prezident na čínské zboží opakovaně uvaluje.

Pro nás ostatní ovšem nízký kurz juanu představuje varování. Nesmíme zapomenout, že Čína má obrovský dluh a padají měna jeho správu výrazně prodražuje. Špatná zpráva je to i pro samotné Číňany, kteří v takovém případě chudnou. Ekonomika pak ještě více zpomaluje, což vzhledem k jejímu napojení na ostatní trhy znamená, že zpomaluje i hospodářský růst ve zbytku světa. Trump nepochybně asijské velmoci „zavařil“, přestože obvinění z měnové manipulace stojí hodně na vodě. Hlavní otázkou ovšem zůstává, zda jsou všechny tyto kroky součástí plánu, na jehož konci stojí triumfální obchodní dohoda s Čínou a následné vítězství v prezidentských volbách v roce 2020.

Trumpova taktika připomíná jeho strategii známou hlavně ve vztahu ke KLDR. Nejdříve dramatická eskalace konfliktu a pak dohoda s nenáviděným vůdcem před kamerami. Čína je ovšem jiná váhová kategorie a Peking má možnosti, jako USA značně zkomplikovat život. Je to vidět už na zákazu dovozu amerických zemědělských výrobků. Čínským komunistům zjevně vůbec nejde o ekonomickou stránku věci, ale útočí na Trumpův elektorát. A útočí úspěšně. Hned několik zemědělských sdružení už varovalo, že obchodní válka s Čínou těžce dopadá na farmáře a ti s prezidentem ztrácejí trpělivost. Stačí se podívat na čísla vzájemného obchodu. Zatímco američtí farmáři v roce 2017 vyvezli do Číny zboží za takřka 20 miliard dolarů, loni to bylo necelých 10 miliard dolarů a nyní jsme na cestě k nule. V posledních prezidentských volbách přitom Trump získal drtivou většinu hlasů z oblastí závislých na zemědělství.

Nelze čekat, že Číňané budou svojí taktiku měnit. Republikánské primárky se navíc blíží a s tím, jak Demokraté zatím nejsou schopni vygenerovat solidního kandidáta, má Trump znovuzvolení skutečně na dosah. Snad jediné, co mu to může překazit, je špatný výkon hospodářství USA, jemuž se pod současným prezidentem dosud dařilo. Čína představuje pro tento vývoj zásadní faktor.

Nesmíme zapomínat, že kromě zemědělství drží Číňané jeden strategický trumf, kterým je takřka totální kontrola nad těžbou a trhem se vzácnými kovy. Pro americký průmysl jde o nepostradatelné suroviny, jejichž nedostatek by přinesl kolaps. Trump to nepochybně ví a i z toho lze předpokládat, že jeho snahou je ponížit Číňany, ale ve výsledku se s nimi dohodnout. Na podzim či v zimě, později mu to nebude nic platné.

Čínské možnosti se také ještě úplně nevyčerpaly. Lze očekávat, že přijdou opatření, která povedou k omezení chodu amerických firem podnikajících v Číně. Pobočky McDonald´s můžete pozavírat vždycky, stejně jako provozovny řady dalších firem. Nestojí to příliš námahy, ale dotčené podniky ztrácí přístup na obrovský trh, jejich akcie padají, investoři počítají ztráty a před volbami kritizují Trumpa. Dá se očekávat, že dojde i na varování čínského ministerstva zahraničí před cestami do USA. Vzhledem k tomu, že Číňané mají ve zvyku svoji komunistickou vládu na slovo poslouchat, škody v americkém turistickém sektoru budou obrovské. Ne nadarmo loni počet čínských turistů v USA poprvé za 15 let klesl, i tak ovšem utratili bezmála 20 miliard dolarů.

My ostatní jsme bohužel odsouzeni do role pozorovatele. Donald Trump má každopádně jedinečnou šanci ukázat světu, že je kompetentní a výjimečný prezident. Nedá se úplně říct, že by jeho dosavadní kroky v obchodní válce s Čínou něco takového potvrzovaly, ale můžeme doufat, že existuje plán, na jehož konci je nějaký geniální tah, který neuvrhne celý svět do recese kvůli jednomu zbytnělému egu. Nakonec bychom se mohli smířit i s upachtěnou dohodou, která zastaví další eskalaci obchodní války. Trump se klidně může nakrucovat před kamerami, my ostatní můžeme oddychovat s vědomím, že tentokrát to bylo o fous.