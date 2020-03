Schmarcz: Krajské volby ve stínu koronaviru. Koho skolí, komu pomůže? | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Na podzim nás čekají krajské a senátní volby. Pokud mají slovenská a německá vláda pravdu, bude nástup koronaviru kulminovat v červnu. To už začne studená fáze kampaně. A v čase voleb bude epidemie stále ještě doznívat. Nepochybně se to nějak odrazí na výsledcích. Ale jak?

Podle Angely Merkelové i scénářů slovenského kabinetu je vrchol epidemie v červnu tou nejlepší možností. Může to být i za měsíc, ale pak by v jednu chvíli mohla být nakažena až polovina obyvatel, což by znamenalo kolaps zdravotního systému. Takže počítejme raději s tím červnem, tedy s tím, že karanténa zafunguje a lidé ji disciplinovaně dodrží.

Stará pravda říká, že volební kampaň ve skutečnosti nemůže nic zásadně změnit. Že o tom hlavním, tedy o volebním potenciálu té které strany, se rozhoduje dříve. A samozřejmě pak záleží na tom, jak ho kdo využije, k čemuž slouží právě období těsně před hlasováním. Před koronavirem vše nasvědčovalo tomu, že o více než třicetiprocentním potenciálu ANO je již rozhodnuto, stejně jako o minimálně srovnatelném rezevoáru pro nejschopnějšího z řad opozice.

Andrej Babiš byl na nejlepší cestě k tomu, aby v krajských a o rok později i ve sněmovních volbách dokonale zužitkoval žolíka, kterého drží už od roku 2015 a jenž mu nadělil vítězství v roce 2017. Už před pěti lety mu začali senioři masově vyjadřovat vděčnost za zvýšení penzí. Ve skutečnosti se to stalo úplně obráceně, ANO bylo proti a ČSSD a KDU-ČSL je ve vládě přehlasovaly. Ve volbách je ovšem pravda to, co za pravdu považují voliči, a ANO v nich opravdu získalo milion hlasů důchodců, což rozhodlo. A rozhoduje stále.

Koronavirus by mohl těmito jasně rozdanými kartami zamíchat. Otázka je jak. V této těžké zkoušce zatím jednoznačně boduje Jan Hamáček, zatímco Andrej Babiš selhává. Na první pohled by tedy měla získat ČSSD a ztratit ANO. Není to však jisté. V roce 2017 se Babišovi povedlo ukrást si pro sebe vděk seniorů a na sociální demokraty hodit lithium, kde šlo o odpovědnost jeho ministra životního prostředí. I nyní jistě hlavním cílem ANO bude přivlastnit si cizí zásluhy a na druhé svalit vlastní chyby.

Ať je to, jak je to, Hamáček má konečně pořádnou šanci obhájit rozhodnutí jít do vlády. Dosavadní pokusy, které sázely především na ministerstvo práce a sociálních věcí, selhaly, senioři pořád věří v Andreje Babiše a naopak se neztotožňují s Janou Maláčovou. Nedalo se očekávat, že příležitost pro ČSSD přijde skrze ministerstvo vnitra. Nicméně stalo se a předseda strany tuto černou labuť rázně popadl za křídlo. Nemusí to vyjít. Poprvé od roku 2017 však alespoň může.

Naopak Babiš poprvé za politickou kariéru musí čelit situaci, kdy nemůže těžit z příznivých vnějších okolností, že je zemi stále lépe a on je právě u toho. Nyní je to mnohem horší než subjektivní problémy s trestním stíháním a střetem zájmů. Stojí tváří v tvář vážným objektivním potížím, které dopadají na jeho voliče. Těm bez ztráty kytičky vysvětlil Čapí hnízdo i čerpání dotací jako kampaň nepřátel. Nyní však nejde o cosi abstraktního a vzdáleného, jde o konkrétní nepohodlí a ohrožení, jež zažívají lidé na vlastní kůži.

Do krajských voleb zřejmě koronavirová krize, či přinejmenším její stín, nezmizí. Doufejme, protože čím rychleji se přes nás epidemie převalí, tím drtivější budou její dopady. Je dokonce možné, že v říjnu stále ještě nebude bezpečné, aby se lidé srocovali v hlasovacích místnostech. Buď by se pak volby musely odložit, což by ovšem bylo ústavně silně nekonformní, nebo by se konaly korespondenčně či elektronicky, což by tedy byla další velká výzva pro ministerstvo vnitra a jeho šéfa.

V každém případě koronavirus do regionálního hlasování zasáhne. A určitě ovlivní i sněmovní volby, které se budou konat v době postepidemické globální hospodářské krize. Jistě, je tu celá řada neznámých. Pokud se například Němcům podaří rychle znovu nastartovat motor svého průmyslu, vytěží z tohoto oživení také česká ekonomika a tím pádem i vláda. Ať tak, či tak, volební rallye se z asfaltu přesunuje na šotolinu a bláto a v obtížnějších podmínkách bude třeba ukázat daleko více skutečného řidičského umění.

Za volantem krizového řízení státu je jednoznačně lepším lídrem Hamáček než Babiš. Toho může zachránit daleko lépe dotovaný a větší tovární tým. Nicméně někdy i podceňovaní servismani „chudých“ klubů dokáží dopomoci svému jezdci k vítězství, pokud jsou dostatečně motivovaní a nadšení. Optimismus a hlavně jednota dosud nepatřily k přednostem stáje Lidového domu. Vykouzlit by je mohla právě dosud úspěšná Hamáčkova jízda v náročném závodě s koronavirem.