Schmarcz: Pravice musí zahájit frontální útok na mladé, jinak jí definitivně ujede vlak | info.cz

Kolem dvou pětin seniorů (skupina 65+) preferuje ANO a obdobný počet mladých do třiceti let Piráty. Oslovit onen milion důchodců, kteří v Andreji Babišovi vidí spasitele i dárce penzí a dalších zhruba 600 tisíc, jež jsou věrní komunistům či vidí záchranu před migranty v Okamurovi, bude velmi těžké. Pokud ne nemožné. Ale na mladé by tradiční pravicová politika, zaměřená na aktivní občany a obranu svobody, fungovat mohla a měla.

Mezi staršími lidmi, které je snazší vystrašit, zvláště pokud jsou osamělí, izolovaní od zdrojů informací, závislí plně na penzi a obávající se o vlastní důstojnost, mají ANO, SPD a KSČM společně zhruba dvoutřetinovou podporu. Dalších asi deset procent má ČSSD. Pravice se musí modlit, aby posledně jmenovaná svůj podíl v této skupině neaktivních seniorů významně navýšila. Něco mohou díky důrazu na solidaritu získat lidovci. Ne mnoho, bolševická protikřesťanská výchova v této věkové skupině napáchala velké škody.

Zbývá asi čtvrtina aktivních penzistů. Ta už volí pravici a upřímně není nějaká velká šance, že se v dohledné době tento podíl zásadně zvýší. Zcela jiná situace je u mladých do třiceti let věku. Tady jsou pro pravici soupeřem Piráti. A zatím vítězí jak Francis Drake nad španělskou flotilou.

… u mladých jsou šance daleko větší

Priority mladých do třiceti let jsou zcela jiné než u seniorů. Ukazuje to průzkum s názvem „Generace svobody“, který ve spolupráci s agenturou Median zpracovala iniciativa Svobodný listopad na Univerzitě Karlově. Z něj plyne, že mladí mají tři hlavní zájmy: čistou přírodu (ekologické katastrofy se obávají tři čtvrtiny z nich), dostupné bydlení (55 % říká, že si ho dnes nemohou dovolit) a perspektivu Česka v EU (70 % si v ní přeje zůstat). Naopak migrantů se bojí jen 38 % mladých (v celé populaci je to 69 %).

Důležité jsou i další charakteristiky. Chodit ke všem volbám pokládá za důležité 81 % lidí do 30 let (účast ve sněmovních volbách bývá kolem 60 %, v obecních a krajských kolem 30-40 %). Mladí jsou také daleko více nespokojeni s politickou situací než celá populace. Ze všech voličů je jich s politikou spokojeno 23 % a nespokojeno 39 %, u nové generace jsou tato čísla 10 % a 66 %. Neboli poměr nespokojených ke spokojeným se současnými poměry je u mladých tři a půl krát vyšší, než je průměr.

Polistopadová generace je tedy proevropská, je pro ni důležité využít svůj voličský hlas, záleží jim na životním prostředí, trápí je nedostupnost bydlení a spíše než migranti jim vadí poměry na Hradě, ve vládě a v parlamentu. Oslovit ji by pro pravici vůbec nemuselo (a snad ani nemělo) být neřešitelné.

Jednoduché počty

Kdo chce vyhrávat volby a zároveň fatálně neštěpit společnost, musí mít samozřejmě program pro všechny tři generace. U nás to momentálně moc nefunguje. Zatím to vypadá – nejen co do volební síly, ale i co do veřejné aktivity – jako bitva mladých Pirátů proti starým oligarchům. Střední generace se propadá, spolu s tradičními stranami.

U generace otců lze předpokládat, že se při rozumné politice k pravici vrátí. Aktivní prarodiče je třeba udržet (je jich menšina, ale důležitá). Na generaci synů by pravice měla zahájit frontální útok. Kolik jich je? Podle ČSÚ je voličů do 30 let jeden a půl milionu. Do voleb za dva roky získá volební právo dalších téměř dvě stě tisíc mladých. To opravdu není málo. Zvlášť když uvážíme, že v posledních volbách získaly čtyři středopravé strany dohromady necelý milion čtyři sta tisíc hlasů (samozřejmě ve všech věkových skupinách).

Podle zmíněného průzkumu University Karlovy je mezi mladými 31 % „vyloučených skeptiků“. Mají základní školu nebo učňák, volí SPD či ANO, chtějí odejít z EU, věří prezidentovi a premiérovi a nevěří veřejnoprávním médiím. Jsou to mladíci, kteří se ale na svět dívají očima naštvaných starců. Na ty nemá smysl cílit. Na zbylých 70% ano (u seniorů je tento poměr zhruba obrácený). V čase voleb tu tedy bude skupina asi milionu a dvě stě tisíc mladých, které pravice může oslovit. Nebo je nechat Pirátům.

Životní prostředí, dostupné bydlení, silnější postavení v EU, nic z toho není v rozporu s hodnotami středopravých stran. Naopak, ke všem třem otázkám lze přistoupit aktivně, s respektem k lidské svobodě a s vědomím odpovědnosti za svůj život, za svou zemi, za planetu. Ale ještě důležitější než samotný program je obrovská touha mladých po změně. Zatím ji nejlépe umí podchytit Piráti. Pokud se do toho pravice rázně nevloží, pak vládní expres pojede ze stanice „ANO“ rovnou do stanice „Pirátská“ a „Pravicovou“ jen prosviští.