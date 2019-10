Schmarcz: Pravice si už nemůže dovolit prohrát. A Babiš? Je načase přehodnotit postoj | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Co je větší problém: Premiér ve střetu zájmů, nebo závislost ANO na hlasech komunistů a SPD? Pokud by opravdu šlo o vynucenou volbu buď – anebo, hlasuji pro druhou možnost. A myslím, že další volební období po sobě si země nemůže něco takového dovolit. Středopravé strany musí hnutí ANO buď porazit, nebo se s ním spojit. Třetí možnost, opakování současného vládního uspořádání, by znamenala jejich selhání.

V politice můžete hrát jen s kartami, které máte momentálně v ruce. Aby mohla středopravice vládnout bez ANO, musela by získat přes 30 procent hlasů. To se nejeví jako reálné, je to však teoreticky možné. Zejména pokud by se našel nějaký silný lídr. A když se nenajde? Pak budou strany napravo od středu řešit dva vážné problémy: 1) jak výrazně porazit aspoň Piráty a 2) jak se definitivně postavit k Andreji Babišovi.

Pokud pravice zvládne integraci dobře, když už ne výborně, mohlo by pořadí ve volbách vypadat nějak takto: První místo hnutí ANO s cca 30 % hlasů, druhý blok ODS-KDU-ČSL s 20 % hlasů, třetí Piráti s 15 % a ideálně čtvrtí STAN-TOP 09 se ziskem přes 10 % hlasů. Pak se pravice bez ANO neobejde. Leda by se chtěla pokoušet slepit vládu za účasti všech včetně Pirátů. Což by se nakonec mohlo ukázat ještě nevýhodnější než vládnutí s Andrejem Babišem. Šlo by totiž o podivný konglomerát a Piráti se rozhodně zatím neukazují jako konstruktivní partner.

Kromě toho, pokud v té době bude na Hradě pořád sedět Miloš Zeman, pak první i druhý pokus dostane v každém případě hnutí ANO. A pokud se nad 5 % dostanou SPD, Trikolóra a ještě KSČM, mohl by mít Andrej Babiš v záloze tuto trojici pro podporu menšinové jednobarevné vlády. A to snad nikdo rozumný nechce. Tím myslím nejen nikdo z pravice, ale ani v ANO, včetně jeho samotného předsedy.

A kdyby to pro pravici dopadlo skvěle, našla úžasného lídra a třeba těsně před volbami dala dohromady uskupení s novým názvem a značkou, pod nímž by se spojily všechny čtyři parlamentní strany? To by mohla doslova vydupat ze země přes třicet procent hlasů. Pak by jí k vládnutí mohli stačit Piráti. Ti sice nemají kontroverzního předsedu, ve své podstatě jsou ovšem ještě radikálnější a vůči starým stranám i celému polistopadovému systému nepřátelštější než hnutí ANO.

Odhadování výsledků voleb hnutí ANO, středopravice a Pirátů za dva roky je čirá spekulace. Nicméně je velmi pravděpodobné, že o příští vládě rozhodne zejména chování těchto tří subjektů. Je třeba být na to připraven a dlouho dopředu vědět, v jakých mantinelech se hodlám pohybovat a mít plány a), b) a pokud možno i c). Jejich společným jmenovatelem by mělo být nepustit už k vládě extrémní síly. A to ani z dálky.

Po volbách v roce 2017 to bylo jinak. Demokratická pravice si především nechtěla zadat a tak se vymezovala daleko víc PROTI Andreji Babišovi, než PRO možnost vládnutí. Mělo to logiku v tom, že strany byly slabé, takže i kdyby slevily z etických principů, nijak by si mocensky nepomohly a jen by ztratily zbytky těžce hájeného kreditu. V roce 2021 to ale musí být daleko lepší. Pokud nebude pravice když ne první, tak aspoň s velkým náskokem druhá, je to na hození ručníku do ringu.

Bez ohledu na výsledek voleb, je ale nutné dopředu nerezignovat na uzavření kompromisu. Platí to jak pro pravici, tak pro ANO. Je absurdní, když v cestě jednání o vládě, která by mohla být pro zemi opravdovým přínosem, stojí jedno jediné jméno. Připomíná to slavné filmové scény, kdy se proti sobě po úzké silnici řítí dvě auta a ani jeden z řidičů nechce uhnout, či zastavit.

O tom, zda se i po příštích volbách dostanou k moci extrémní síly, rozhodne chování trojúhelníku ANO, pravice, Piráti. Snad si všichni uvědomují svou odpovědnost. Nový kabinet čeká hromada práce a je dost pravděpodobné, že místo konjunktury přijde recese, což jeho pozici ztíží a bude muset být o to silnější. Hodně napoví krajské volby a koalice, jež se po nich ustaví. Zejména pro strany napravo od středu půjde o test, zda jsou opět v kondici vládnout.

Pravice si už nemůže dovolit prohrát a zároveň apriorně odmítat dohodu s ANO. Chtít vyhrát je správné, ale je třeba mít variantu pro případ, že to nevyjde. Anglické přísloví říká: „Když nemůžeš nepřítele porazit, spoj se s ním.“ Může to znít ošklivě. Ale co bylo dost dobré pro budovatele světového impéria, mělo by být dost dobré i pro české aspiranty na vládnutí.