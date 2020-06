Schmarcz: Právní kutilství Vojtěcha pořád nepřešlo. Vládní zakazovací mánie je diagnóza | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Příkaz zněl jasně: demonstrace s víc než pěti sty lidmi nesmí projít! Tedy ve skutečnosti je pochybné, zda ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má na něco takového právo. A zda k tomu jeho aktuálně probírané nařízení vůbec směřuje, protože by to bylo politicky nesmírně hloupé. Každopádně jde o další důkaz toho, že s nějakým právním státem a občanskými svobodami se vláda opravdu nepáře a žene svou zakazovací mánii ad absurdum.

Vládní mašina válcovala právo hned od prvních dní koronakrize. Narážela ovšem na nezávislou justici a prohrávala. Zrušení senátních voleb na Teplicku neprošlo přes Ústavní soud. Čtyři klíčová nařízení ministra zdravotnictví zase přes Městský soud v Praze, který je rozmetal zdrcujícím rozsudkem. A dalo by se pokračovat. Poučili se z toho premiér a jeho lidé? Ani náhodou. Do právnického bastlení se pouštějí dál s neutuchající vervou.

Ministr zdravotnictví Vojtěch zatrhnul všechna shromáždění nad 300 osob (od 8. června nad 500 osob). Ano, to šlo udělat za nouzového stavu, jenž vyjmenovává, které občanské svobody lze „po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu“ v krizi omezit. Umožňují to ústavní zákony, rozhoduje vláda jako celek a vše se děje pod dohledem sněmovny – to je důležité.

Ale nouzový stav skončil a ministr jako by si z toho nic nedělal. Už jednou zkoušel vydávat nařízení omezující základní práva „sám za sebe“ a mimo definovaný ústavní rámec a soud mu, jak zmiňuji výše, zatnul tipec. Přesto se do zakazování pustil znovu. Do své vyhlášky prakticky překlopil znění novely zákona o veřejném zdraví. Ta je sama o sobě kontroverzní, protože obchází krizovou legislativu i parlamentní dohled a svěřuje veškerou moc jednomu ministrovi.

Hlavně však novela zatím neplatí a Vojtěch se tak nemá moc o co opřít. On tedy tvrdí, že mu stačí starý zákon, proč potom ale tolik toužil po novém, do kterého si dal přesně ty pravomoci, které nyní využívá, aniž by je reálně měl? Ostatní omezení mu třeba projdou, pokud je někdo úspěšně nenapadne u soudu, ale faktický zákaz demonstrací proti vládě je strašlivá politická chyba. Právo shromažďovací je třicet let nedotknutelné, vybojovali jsme si ho v sametové revoluci a významem ho lze postavit na roveň svobodným volbám.

Uprostřed krize se přezíravost k Ústavě a k občanským svobodám možná dala brát jako důsledek stresové situace. Jenže ono to Vojtěchem nekončí… Přidala se k němu ministryně financí Alena Schillerová, která brutálně zasáhla do práv obcí a krajů, když jim sebrala peníze, na které mají nárok na základě zákona o rozpočtovém určení daní. I zde je otázka, zda nešlo o protiústavní postup centrální moci vůči samosprávě.

Kvůli zákazu shromažďování většího počtu osob padají podezření, že se tak Andrej Babiš snaží oklikou přes ministra zdravotnictví zamezit demonstracím Milionu chvilek pro demokracii, na jejichž akce loni přišlo až tisíckrát víc lidí, než ony povolené tři stovky. Nevím. Tohle má spíš potenciál ANO ublížit, než mu pomoci, a premiérovi třeba chybí empatie, ale ne politický cit, takže by se pod takovou hloupost snad nepodepsal.

Co naopak vím jistě, je, že Adam Vojtěch ukazuje naprosté nepochopení principů právního státu, což je bohužel v ANO a u jeho ministrů spíše pravidlem než výjimkou.

S demonstrací si „chvilkaři“ 9. června jistě nějak poradí. Vždyť zákon o veřejném zdraví neumožňuje plošné zrušení všech shromáždění, jen „zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními“. Snad žijeme v demokratickém právním státě, kde lidé stále smějí dělat vše, co nezakazuje zákon, čili by neměl vzniknout problém ani při větší demonstraci. Možná cosi zakázal jeden ministr, ale ten nestojí nad zákonem a nesmí si dělat, co chce. Naopak občané mají ústavní právo postavit se na odpor útoku na základní svobody.

Nejde ale jen o jednu demonstraci. Jde o princip. Pokud ministr zdravotnictví i poté, co krize oficiálně skončila, sám o své vlastní vůli ruší základní práva, může tak teoreticky činit kdykoli se mu zachce a na jakkoli dlouhou dobu. Zásady právního státu a respekt k občanským svobodám ovšem musejí být pro členy vlády naprostou samozřejmostí – něčím, co nezpochybní ani omylem. O omyl tu možná i jde. Ale zakazovací mánie a opovrhování právem nejsou jen akutním záchvatem pomýlenosti, to je u této vlády trvalá diagnóza.