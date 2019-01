Skončí v TOP 09 i Kalousek? Je to fakt společná síla. Komentář Petra Holce

Ano, tohle vše teď najednou potkalo TOP 09, do roku 2013 sice nominálně menší, reálně ovšem nejsilnější vládní partaj, co poslední dobou ze všeho nejvíc zažívá klinickou smrt. Miroslav Kalousek, její zakladatel a šéf poslaneckého klubu, jehož v součanosti zdobí titul nejméně populárního politika, nyní nabídl svou vysokou sněmovní funkci, která mu zajišťuje viditelnost jeho bavičských tirád, hnutí STAN. Tedy partě, která je na tom zhruba stejně bídně jako TOP 09.

Obě strany v posledních sněmovních volbách sotva prolezly do Sněmovny, když utrhly pětiprocentní „vítězství“. A snad proto, že máloco spojuje tak jako zoufalství, nabízí teď Kalousek vlastní sněmovní funkci Janu Farskému, který pro změnu šéfuje klubu poslanců STAN. „Jsem si jistý, že kdybychom vystupovali jako jedna společná síla, představovali bychom silnou alternativu konzervativního, pravicového a proevropského subjektu jak vůči hnutí ANO, tak vůči euroskeptickým silám," řekl Kalousek HN.

Je to podobná „síla“, jako když se se STAN před časem na pár týdnů spojili lidovci. Z TOP 09 se stala spíš politická koule na noze, a proto od ní před časem právě STAN radši osvobodil i jeho nyní dosluhující šéf Petr Gazdík: setrvale nepopulární je strana i její politici a žádný nový „kníže“ se zatím nezjevuje na obzoru. To spíš naopak. Nový šéf TOP 09 Jiří Pospíšil tolik toužil po funkci primátora Prahy, až kvůli tomu lidem před volbami sliboval, že to jako europoslanec zabalí v Bruselu, i když primátorem nebude. Možná to ale letos na podzim nakonec spíš zabalí coby šéf TOP 09.

Primátorem totiž není a už je zase zpátky v Bruselu, když teď nejvíc ze všeho myslí na letošní eurovolby. Na ty myslí i další europoslanec TOP 09 Jaromír Štětina, tentokrát ale za jinou stranu. Štětinovi, určitě viditelnějšímu z jinak neviditelných europoslanců, totiž nedělá dobře v čele TOP 09 Pospíšil, jehož viní z bídných volebních výsledků i rozkladu strany. Do voleb si proto zakládá vlastní hnutí Evropa společně. To možná úplně nebude volební raketa, TOP 09 ale jistě sebere další voliče, které už strana stejně dávno nemá.

To ostatně potvrdil i listopadový průzkum CVVM zkoumající věrnost voličů politickým stranám. Zatímco ty nejpřesvědčenější mají komunisti, lidovci a Ano, i SPD, právě TOP 09 má vyšší podíl voličů se „slabou vazbou na stranu“. Nejstabilnějším trendem tak v případě TOP 09 je, že se poslední dobou ve volbách i průzkumech opakovaně pohybuje na hranici volitelnosti. Jenže to není vše. Partaj teď ještě ke všemu dostala padáka ze „svého“ sídla v malostranském Michnově paláci, kde sídlí její celostátní, pražské i středočeské vedení.

A ironií osudu ji odsud vyvede její bývalý starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, politicky méně korektní kádr maskující se podobně jako Vít Bárta hedvábným šátkem kolem krku, jemuž na radnici mluvčí suplovala i milenku. Ten nyní šéfuje Sokolu (jistě správný kádr) a právě tomu Michnův palác patří. I Lomecký TOP 09 hned po loňských neúspěšných komunálních volbách opustil, když se spojila s Piráty a Prahou Sobě, což určitě nejsou konzervativní party. To spíš dětští aktivisté. Teď pro změnu pomůže TOP 09 opustit její stranické sídlo. Jak symbolické!