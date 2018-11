Vláda krizi ustojí. Odpor veřejnosti je takticky i programově mělký. Komentář Vratislava Dostála

Odpor veřejnosti proti Andreji Babišovi bude už jenom sílit. Zároveň se ale o víkendu ukázalo, že je v danou chvíli strategicky, takticky i programově mělký. Dokud nezačne stávkovat aspoň polovina republiky s tím, že vyžaduje předčasné volby, může být předseda hnutí ANO celkem v klidu. A navíc, chce to věrohodné lídry s jasným programem zaměřeným do budoucnosti. Třeba v Brně vystoupili na akci proti Babišovi politici TOP 09, Zelených a lidovců. Přitom TOP 09 i Zelení letos vypadli ze zastupitelstva, Zelení dokonce vůbec poprvé od roku 1990. Třetím do party byl kandidát lidovců do Senátu, který se ale nedostal ani do druhého kola. Jich se věru premiér obávat nemusí.

Jistě, v Praze to bylo jiné. Andrej Babiš ale stejně jako Miloš Zeman moc dobře ví, že Prahu mít nikdy nebude. Především ale ví, že jí nepotřebuje. Přesto je na jeho chování patrné, jak mu je narůstající odpor proti jeho osobě nepříjemný. Obzvlášť v situacích, kdy je donucen improvizovat, vypadává z role. Je nervózní. A nic na tom nemění řeči o tom, jak mu protesty dodávají sílu. Opak je totiž pravdou. Moc dobře totiž musí vědět, že v momentě, kdy se odpor přelije také do periferních oblastí republiky, bude to počátek jeho konce. Jeho nejistotu lze ilustrovat také na tom, jak se vyhýbá konfrontaci s veřejností i novináři. Květiny na Národní proto raději 17. listopadu přinesl hluboko v noci, a třeba v úterý pro jistoru utekl před novináři po jednání s lídry KSČM.



Nezbývá mu také, než celou kauzu rámovat jako střet s novinářskými hyenami, které pronásledují jeho rodinu. Zároveň jak kolovrátek donekonečna opakuje, kterak je to celé vymyšlené, vykonstruované na zadání jakýchsi temných sil, jež se brání jeho vstupu do politiky. Stylizuje se do role vyvoleného, který jediný může zavést v zasviněném chlívku pořádek, navíc má dostatek schopností, prostředků a sil rozmetat kompletní polistopadovou korupční hydru. Proto si také dovolí téměř až psychopaticky do kamer lidem vzkazovat, že nikdy neodstoupí a „něch si to všichni zapamatují“. Je zhola nepředstavitelné, že si vůbec někdo dovolí něco podobného v demokracii říct, ještě výmluvnější byl ale Babišův výraz ve tváři a tón, jakým tyto skandální věty pronesl.

Svízel opozice spočívá v tom, že si to Babiš může ve vztahu ke svým voličům ještě pořád dovolit. Politiku – aspoň tak to tvrdí – dělá v jejich zájmu a oni mu to zatím věří. Příčina je prostá: je tady ještě pořád dost lidí, kteří subjektivně prožívají polistopadovou redistribuci bohatství jako bezprecedentní krádež a nespravedlnost. A bylo by bláhové si myslet, že Babišovi neodpustí peripetie, jež se týkají padesátimilionové dotace, když se tady v jejich očích a za vlád ODS a ČSSD rozkradly miliardy. Přesně to napsal dneska poslanec ČSSD Roman Sklenák na sociální sítě: „Topolánkova a Nečasova vláda zvýšily minimální mzdu za sedm let o 45 Kč (sic!), Sobotkova a Babišova vláda za pět let o 4 850 Kč.“ Pokud si to dáte celé dohromady, je vymalováno.



Babiš si mazaně aspoň zčásti osvojil konzervativní levicový program a luxuje sociálním demokratů a komunistům elektorát. Paradoxně je tak drží v šachu a nutí k účasti na společném vládnutí. Celé to sice může skončit jejich marginalizací, horko těžko ale mohou obě formace v danou chvíli tvrdit, že hájí zájmy svých tradičních voličů, a zároveň nehlasovat pro navyšování nejen minimální mzdy, ale také důchodů, anebo pro slevy na jízdném či zdanění církevních restitucí. K tomu všemu má navíc Babiš v záloze Okamurovu SPD, což mu umožňuje současného koaličního partnera efektivně vydírat. I proto ČSSD nakonec nejspíš ve vládě zůstane. V neposlední řadě má Babiš pojistku na Hradě. Zeman ho opět podrží a nezdá se, že by se to mělo v nejbližší budoucnosti měnit.

Přesto všechno je zjevné, že se Babišův manévrovací prostor bude už jen zužovat. A to nejen kvůli sílícím protestům. Výsledky posledních voleb totiž naznačují, že hnutí ANO už nemá kam expandovat. A pokud bude vinou predátorských praktik – které si předseda hnutí ANO a premiér osvojil v byznyse i ve vztahu ke svým partnerům – sílit marginalizace ČSSD a KSČM, může už po příštích volbách zjistit, že se ocitl v izolovaném postavení. Předobrazem mu budiž Brno: Petr Vokřál zde sice volby vyhrál, přesto musel právě dneska předat vládu nad městem Markétě Vaňkové z ODS. Babiše něco podobného dost možná čeká po příštích volbách sněmovních. I kdyby je vyhrál, záhy po nich může zjistit, že už nemá s kým vládnout.