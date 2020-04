Zdechovský: Podivné zakázky na ministerstvu zdravotnictví. Začal si někdo potají mastit kapsu? | info.cz

Když jsem v průběhu března předával s kolegy krizovému štábu kontakty na firmy s dlouholetou historií a zkušenostmi s nákupy v Číně, Indii nebo Turecku, kde se dal zdravotnický materiál objednat, bylo nám řečeno, ať mlčíme a nic neřešíme. V lepším případě jsme byli odbyti s tím, že se firmám někdo ozve. Táhneme přeci všichni za jeden provaz, ne?

Nikdo se firmám ale neozval. A teď zjišťujeme, že nouzový stav byl zneužit k miliardovým nákupům u firem, které nikdo neznal, nebo nemají v dané oblasti žádné zkušenosti a slouží jako bílé koně. Z protikorupčního hnutí ANO 2011 se tak rázem stalo hnutí korupční. Transparentnost je totiž to poslední, co můžeme v posledních týdnech v podání ministrů za toto hnutí vidět.

Zakázku na nákup 500 termokamer dostala firma se slovenským jednatelem, kterou v oboru nikdo nezná, a to na základě záhadného telefonátu z Ministerstva zdravotnictví, protože jim to měli doporučit Hasiči a Úřad vlády. To, že ani jedna instituce nemá zkušenosti s měřením tělesné teploty je detail. Prostě přišlo „doporučení“ a kamery byly koupeny. Má to logiku. Až příště budou kupovat nové topení, bude rozhodující doporučení od Správy silnic a dálnic!

A další zakázka na nákup respirátorů několikrát dražších jak těch, jež koupilo vnitro za 1,2 mld. od firmy, která se zdravotnickým materiálem nikdy neobchodovala se prý uskutečnil tak, že pan podnikatel přišel na krizový štáb, který prý sídlí hned vedle vrátnice a jen tak ho tam pustili. Udělal tam kolečko a plácli si. Bizarnější vysvětlení nákupu za více jak miliardu a způsobu, jak k němu došlo, jsem nikdy neslyšel. Ale dobrý návod, jak zbohatnout. Vzhůru na krizový štáb ministerstva.

Vítězem soutěže o nejabsurdnější nákup Ministerstva zdravotnictví je ale zakázka firmě Recea Prague, jejíž majitel Jan Kunc má podle veřejné evidence na sobě 18 exekucí a trvalé bydliště hlášené na úřadě městské části Praha 5. Už se těším na to vysvětlení od Marka Prchala o tom, že pan ministr Vojtěch vlastně chtěl panu Kuncovi nastartovat život bez exekucí.

Když byl Andrej Babiš ministrem financí, tak to byla finanční správa, která často zdůvodňovala zajišťovací příkazy proti podnikatelům a firmám tím, že si své obchodní partnery dostatečně neprověřili. A co si udělat pořádek, u svých straníků, pane premiére? I když ne, pane premiére. První byste měl jít z vlády vy. Ryba totiž smrdí vždy od hlavy.

Autor je europoslanec za KDU-ČSL.