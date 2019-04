Nesnášela nacisty, přesto pomohla Heydrichovi. Navarová doplatila na svou laskavost | info.cz

Je morální povinností pomoci raněnému, i když je to nepřítel? Marie Navarová nad touto otázkou nezaváhala. Bývalá zdravotní sestra byla přímo u toho, když parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík z výsadku Anthropoid zaútočili 27. května 1942 na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. I když se Navarová sama angažovala v odboji a pomáhala vězňům na Pankráci, přiběhla jako první k raněnému Heydrichovi a zajistila mu odvoz do nemocnice. Nacisté jí za to dali finanční odměnu, kterou nesměla odmítnout. Přestože peníze věnovala na charitu, po válce ji soud označil za kolaborantku. Život této ženě, která chtěla pomáhat, zničili nacisté a po nich i komunisté... Příběh Marie Navarové přibližuje druhý díl podcastu Černá historie, který na INFO.CZ připravuje Aneta Černá. Nový díl vychází každý lichý týden v pátek ráno.