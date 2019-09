ANO je ideově méně škodlivé, než Piráti. Topka je mrtvá, nemá smysl ji resuscitovat, říká Benda | info.cz

INSIDER PODCAST | Pokud někteří komentátoři považují povolební koalici mezi ODS a Pirátskou stranou za pravděpodobnou, matador mezi českými poslanci, občanský demokrat Marek Benda této variantě velké šance nedává. A stejně se tváří i na možnou předvolební koalici. „Vůle hledat průsečíky, to co nás spojuje, minimálně ve středopravém 'kusu' je. S Piráty je to mnohem složitější. Tam se občas hledají jednotlivá témata a jsou témata, na nichž se shodneme. Oni jsou ale výrazně levicovým hnutím a hledat tam průsečík bude mnohem složitější,“ říká v dalším vydání podcastu Insider Benda, který v poslanecké lavici s krátkou přestávkou sedí skoro tři desetiletí.