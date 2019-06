Insider: Prahu ovládli nemyslící aktivisté. Připomíná to začátek 50. let, říká Pečinka | info.cz

Podle Pečinky je velkým neštěstím, že Prahu ovládli aktivisté, kteří vůbec neví, co mají dělat. Místo toho začínají hledat majitele velkých bytů a chtějí šmírovat elektroměry. „Připomíná to 50. léta, kdy se nadměrné byty rozdělily a zničily se tak ty nejhezčí v Praze,“ říká Pečinka a upozorňuje na „socialistické“ úvahy o bytech postavených městem.

Pečinka: Demonstrace proti Babišovi ohrožují samy sebe. Po Letné už musí přijít krok B

Primátor Zdeněk Hřib by měl podle komentátora Reflexu okamžitě vytvořit krizový štáb, který by měl za úkol zásadně zvýšit výstavbu nových bytů. Pečinka upozorňuje, že by Praha mohla mít během 10 let o půl milionu obyvatel víc. Současné tempo výstavby, kdy ročně vzniknou ani ne dvě tisícovky bytů, rozhodně nestačí.

