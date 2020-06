Koněv mohl zůstat. Čmárání na sochy odsuzuji, uměle se vyvolává tématika rasismu, říká Kolář | info.cz

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) už je takřka tři měsíce pod přísnou policejní ochranou kvůli výhrůžkám, které mu chodí po odstranění sochy maršála Koněva z náměstí Interbrigády. I do studia podcastu Insider dorazil Kolář s policejní ochrankou a poskytl vyčerpávající popis událostí, které jej přivedly do nelehké situace.

„Bez boje přiznávám, že ta socha tam klidně mohla stát. Nikdy jsme neusilovali o její odstranění. Kdyby Rusko nerozjelo to, co rozjelo, tak tam ta socha stojí dodnes,“ říká Kolář s tím, že socha byla neustále ničena vandaly, což je podle něj srovnatelné s tím, jak nyní se sochami zachází stoupenci hnutí Black Lives Matter.

„To, že má někdo potřebu čmárat na pomníky, ať jsou jakéhokoliv druhu, tak to odsuzuji jednoznačně. Když někdo poléval Koněva červenou nebo růžovou barvou, říkal jsem, že je to špatně. Ta socha nemůže za to, že tady stojí,“ dodává v podcastu Tomáše Jirsy a Michala Půra.

Kolář jde ve své kritice současného hnutí ještě mnohem dále. „Čmárání na sochy je jenom podmnožina prazvláštního čehosi, co se teď ve světě děje. Uměle se vyvolává tematika rasismu. Ale kdo teď nejvíc říká, že máme být proti rasismu? Všichni, kdo říkají Black Lives Matter, jsou běloši. Tak co to je za hru? Morgan Freeman třeba řekl, že rasismus přestane existovat až o něm černoši přestanou mluvit. Přijde mi, že se teď uměle vyvolává hysterie,“ míní Kolář.

Sám strávil v USA řadu let, když byl jeho otec diplomat Petr Kolář velvyslancem ve Washingtonu. Podle něj tamní policisté nedělají rozdíly kvůli barvě pleti. „V Americe je úplně jedno, jestli jste černej, fialovej nebo růžovej. Když se chováte nepřístojně, tak na vás kleknou. Policajti se musí poslouchat,“ dodává.

Pokud vás zajímá, jak se žije pod neustálou policejní ochranou; proč Kolář v posledních měsících zhubnul 20 kilogramů; jak probíhala jednání o Koněvově soše, proč neskončila v Rusku a proč ho o to prosil ministr zahraničí, pusťte si nejnovější díl podcastu Insider.