Pojar: Rivalita mezi svobodným světem a Čínou je nevyhnutelná. Může ale i něco přinést | info.cz

„Nejvíc pravděpodobná je jakási studená válka. Může někde vyústit v nepřímou válku skutečnou. Doufám v to, že všichni budou mít pud sebezáchovy. Byla by možná daleko horší než ty dvě, které jsme zažili v minulém století. Nevěřím, že by došlo k dohodě mezi USA a Čínou. Jsou to naprosto jiné civilizace a jiné systémy,“ říká Pojar.

Podle Pojara je rivalita mezi svobodným světem a Čínou nevyhnutelná. Sám si ji nepřeje, ale dokáže s ní žít, přičemž Evropě by podle něj mohla přinést i určitá pozitiva. „Jednotlivé civilizační okruhy si budou bránit to, co mají. To Číňané dělají bravurně a nebojí se o tom mluvit,“ dodává s tím, že podobně se chovají i Američané a je nejvyšší čas, aby si tento přístup osvojila i Evropa. V souvislosti s tím se například podivuje, proč dění kolem čínské společnosti Huawei více nevyužila její evropská konkurence.

Bývalý velvyslanec v Izraeli podrobně rozebírá i česká bezpečnostní opatření proti koronaviru. Podle něj si vláda Andreje Babiše vede velmi dobře, a dokonce lépe než Izrael. Pokud vás zajímá, jak by Pojar dále postupoval, co přesně dělají Izraelci, kde může Česko najít inspiraci a jak může krize „nakopnout“ celou ekonomiku, poslechněte si celý podcast, který opět moderují Michal Půr a Tomáš Jirsa.